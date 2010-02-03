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Fuori produzione

StreamiumSistema docking

DC1050/12

3

| (2) Recensioni

Musica dall'iPod in totale libertà

Libera la musica del tuo iPod e ascoltala ad alto volume sui Philips Wireless Music System supportati.

Vedi tutti i vantaggi

Musica dall'iPod in totale libertà

Lettore iPod

Lettore iPod

Semplice accesso tramite telecomando

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2

03/02/2010

United Kingdom

United Kingdom

Simply a Must

An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.

Questa revisione è stata effettuata per Streamium DC1050 Docking cradle

Questa revisione è stata effettuata per Streamium DC1050 Docking cradle

07/12/2010

Nederland

Nederland

opgepast werkt niet bij elke streamium

dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.

Questa revisione è stata effettuata per Streamium DC1050 Houder/basisstation

Questa revisione è stata effettuata per Streamium DC1050 Houder/basisstation

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