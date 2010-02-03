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Fuori produzione
DC1050/12
Musica dall'iPod in totale libertà
Libera la musica del tuo iPod e ascoltala ad alto volume sui Philips Wireless Music System supportati.
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3.0
su 5
2
Recensioni
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Questa revisione è stata effettuata per Streamium DC1050 Docking cradle
Questa revisione è stata effettuata per Streamium DC1050 Docking cradle
Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Questa revisione è stata effettuata per Streamium DC1050 Houder/basisstation
Questa revisione è stata effettuata per Streamium DC1050 Houder/basisstation