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Fuori produzione
CSS5235Y/12
Da audio stereo a surround in pochi secondi
Porta il cinema a casa tua con gli altoparlanti wireless surround CSS5235Y di Philips, un sistema stereo che in pochi secondi si trasforma in un sistema audio surround. Scopri l'eccezionale qualità audio e ascolta in tutta semplicità la musica in streaming grazie alla tecnologia Bluetooth integrata.
Audio surround wireless 4.1 CH
Bluetooth® e NFC
HDMI ARC
La tecnologia Crystal Clear Sound di Philips ti consente di distinguere e apprezzare tutti i dettagli audio, esattamente come sono stati concepiti dal regista o dal musicista. Crystal Clear Sound riproduce la sorgente audio, che si tratti di un film d'azione, un musical o un'esibizione dal vivo, in modo fedele e preciso, senza distorsioni. Gli Home Theater Philips con Crystal Clear Sound riducono al minimo l'elaborazione audio preservando la purezza dei contenuti audio originali. Il risultato è una precisione sonora superiore.
Immergi i tuoi sensi nel meraviglioso audio surround in qualsiasi momento. Basta scollegare gli altoparlanti wireless surround dalle unità principali sinistra e destra e posizionarli sul retro della stanza per godere della visione di film e di videogiochi con un audio surround multicanale. Dopo queste azioni, ricollega gli altoparlanti per la musica e per i programmi TV. Usando la tecnologia audio wireless di proprietà e con gli altoparlanti surround che operano su una sola frequenza, non si verifica interferenza di rete. Il risultato è un sistema surround completamente wireless con qualità audio priva di perdite sia per la musica che per i film.
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