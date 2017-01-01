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Fuori produzione

Altoparlanti wireless surround cinema

CSS5235Y/12

Da audio stereo a surround in pochi secondi

Porta il cinema a casa tua con gli altoparlanti wireless surround CSS5235Y di Philips, un sistema stereo che in pochi secondi si trasforma in un sistema audio surround. Scopri l'eccezionale qualità audio e ascolta in tutta semplicità la musica in streaming grazie alla tecnologia Bluetooth integrata.

Vedi tutti i vantaggi

con altoparlanti rimovibili wireless

Da audio stereo a surround in pochi secondi

  • Audio surround wireless 4.1 CH

  • Bluetooth® e NFC

  • HDMI ARC

Subwoofer wireless per liberarti dai cavi

Crystal Clear Sound e dome tweeter in materiale morbido di alta qualità

Crystal Clear Sound e dome tweeter in materiale morbido di alta qualità

La tecnologia Crystal Clear Sound di Philips ti consente di distinguere e apprezzare tutti i dettagli audio, esattamente come sono stati concepiti dal regista o dal musicista. Crystal Clear Sound riproduce la sorgente audio, che si tratti di un film d'azione, un musical o un'esibizione dal vivo, in modo fedele e preciso, senza distorsioni. Gli Home Theater Philips con Crystal Clear Sound riducono al minimo l'elaborazione audio preservando la purezza dei contenuti audio originali. Il risultato è una precisione sonora superiore.

Surround on Demand: altoparlanti wireless surround rimovibili

Surround on Demand: altoparlanti wireless surround rimovibili

Immergi i tuoi sensi nel meraviglioso audio surround in qualsiasi momento. Basta scollegare gli altoparlanti wireless surround dalle unità principali sinistra e destra e posizionarli sul retro della stanza per godere della visione di film e di videogiochi con un audio surround multicanale. Dopo queste azioni, ricollega gli altoparlanti per la musica e per i programmi TV. Usando la tecnologia audio wireless di proprietà e con gli altoparlanti surround che operano su una sola frequenza, non si verifica interferenza di rete. Il risultato è un sistema surround completamente wireless con qualità audio priva di perdite sia per la musica che per i film.

Specifiche tecniche

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