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Coperchio caraffa per il latte

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Coperchio caraffa per il latte

CP0156

Coperchio caraffa per il latte

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Parte superiore sostituibile della caraffa per il latte. Compatibile con Philips serie 4000, serie Incanto, serie GranBaristo, serie PicoBaristo, serie EP, serie Philips 5000.

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  • 2 March 2025

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