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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
CMD310/12
Posizionalo sul cruscotto
Prendi il volante con questo sistema di intrattenimento per auto Philips che funziona perfettamente con il tuo iPhone/iPod. Carica il tuo dispositivo sul cruscotto, controlla la riproduzione con una applicazione gratuita e rispondi alle chiamate con il vivavoce anche quando il telefono è sulla base docking.
Base docking per iPod/iPhone
Mantieni il controllo costante con il sistema per auto Philips. Il Bluetooth integrato ti permette di collegare il tuo iPhone al sistema audio della tua automobile per effettuare o ricevere chiamate in vivavoce, utilizzando il microfono incorporato e gli altoparlanti dell'automobile. Puoi inoltre ascoltare tutta la musica del tuo iPhone tramite gli altoparlanti dell'automobile, senza dover neppure inserire il dispositivo nella base docking. Una connessione stabile e l'altissima qualità del suono garantiscono chiamate sempre chiare. Philips ti permette di tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante, offrendoti una guida più sicura e più piacevole.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
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