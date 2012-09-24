Bluetooth integrato per chiamate in vivavoce e riproduzione audio dagli altoparlanti

Mantieni il controllo costante con il sistema per auto Philips. Il Bluetooth integrato ti permette di collegare il tuo iPhone al sistema audio della tua automobile per effettuare o ricevere chiamate in vivavoce, utilizzando il microfono incorporato e gli altoparlanti dell'automobile. Puoi inoltre ascoltare tutta la musica del tuo iPhone tramite gli altoparlanti dell'automobile, senza dover neppure inserire il dispositivo nella base docking. Una connessione stabile e l'altissima qualità del suono garantiscono chiamate sempre chiare. Philips ti permette di tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante, offrendoti una guida più sicura e più piacevole.