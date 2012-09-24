ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 45 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale

Fuori produzione

CarStudioSistema docking multimediale per auto

CMD310/12

Posizionalo sul cruscotto

Prendi il volante con questo sistema di intrattenimento per auto Philips che funziona perfettamente con il tuo iPhone/iPod. Carica il tuo dispositivo sul cruscotto, controlla la riproduzione con una applicazione gratuita e rispondi alle chiamate con il vivavoce anche quando il telefono è sulla base docking.

Vedi tutti i vantaggi

con app gratuita per iPhone per l'utilizzo ottimizzato in auto

Posizionalo sul cruscotto

  • Base docking per iPod/iPhone

Bluetooth integrato per chiamate in vivavoce e riproduzione audio dagli altoparlanti

Bluetooth integrato per chiamate in vivavoce e riproduzione audio dagli altoparlanti

Mantieni il controllo costante con il sistema per auto Philips. Il Bluetooth integrato ti permette di collegare il tuo iPhone al sistema audio della tua automobile per effettuare o ricevere chiamate in vivavoce, utilizzando il microfono incorporato e gli altoparlanti dell'automobile. Puoi inoltre ascoltare tutta la musica del tuo iPhone tramite gli altoparlanti dell'automobile, senza dover neppure inserire il dispositivo nella base docking. Una connessione stabile e l'altissima qualità del suono garantiscono chiamate sempre chiare. Philips ti permette di tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante, offrendoti una guida più sicura e più piacevole.

Ingresso audio/MP3 per la riproduzione della musica da lettori portatili

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee