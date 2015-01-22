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Fuori produzione
Musica live in auto
Ascolta la musica da più sorgenti in auto con Philips CEM2220BT. Senti la tua musica sul cellulare e non perderti le chiamate importanti grazie al ricevitore Bluetooth® integrato. È dotato anche di pannelli anteriori antifurto rimovibili per la massima sicurezza.
Bluetooth
USB
CD
Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.
Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
MauryG5
22/01/2015
Italia
Compratore verificato
Buon prodotto
Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto
Sì, consiglio questo prodotto
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