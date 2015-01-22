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Fuori produzione

CarStudioSistema audio per auto

CEM2220BT/12

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Musica live in auto

Ascolta la musica da più sorgenti in auto con Philips CEM2220BT. Senti la tua musica sul cellulare e non perderti le chiamate importanti grazie al ricevitore Bluetooth® integrato. È dotato anche di pannelli anteriori antifurto rimovibili per la massima sicurezza.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Musica live in auto

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Pannello anteriore antifurto estraibile

Pannello anteriore antifurto estraibile

Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce

Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce

Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.

Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi

Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi

Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

22/01/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Buon prodotto

Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

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