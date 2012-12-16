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Fuori produzione
CED780/12
Musica e video live in auto
Scopri una qualità audio superiore nei video e nella musica da sorgenti multiple e streaming tramite Bluetooth®, grazie alle tecnologie audio di Philips. Con sistema di navigazione integrato per guidarti facilmente verso la tua destinazione.
Touch screen WVGA da 17,8 cm (7")
Bluetooth
Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD+/-R è in grado di accettare entrambi i formati di registrazione DVD. Allo stesso modo, DVD+/-RW è in grado di gestire i dischi riscrivibili più utilizzati. La qualità di un disco SVCD (Super VideoCD) è molto più elevata di quella di un VCD grazie alla maggiore risoluzione dell'immagine. Il formato MPEG4 è concepito per offrire filmati di qualità DVD (MPEG-2) a velocità di trasferimento dati più basse e file di dimensioni ridotte. DivX Codec è una tecnologia avanzata di compressione video basata su MPEG4 per comprimere i filmati digitali e mantenere una qualità alta delle immagini.
La funzione vivavoce Bluetooth ti consente di usare il telefono cellulare in modo sicuro mentre guidi e non devi perdere nessuna chiamata importante. Con il ricevitore Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre con facilità i tuoi file musicali dal telefono sull'autoradio.
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