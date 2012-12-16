ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 45 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale

Fuori produzione

Sistema audio-video per auto

CED780/12

Musica e video live in auto

Scopri una qualità audio superiore nei video e nella musica da sorgenti multiple e streaming tramite Bluetooth®, grazie alle tecnologie audio di Philips. Con sistema di navigazione integrato per guidarti facilmente verso la tua destinazione.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Musica e video live in auto

  • Touch screen WVGA da 17,8 cm (7")

  • Bluetooth

Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta

Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e filmati MPEG4

Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e filmati MPEG4

Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD+/-R è in grado di accettare entrambi i formati di registrazione DVD. Allo stesso modo, DVD+/-RW è in grado di gestire i dischi riscrivibili più utilizzati. La qualità di un disco SVCD (Super VideoCD) è molto più elevata di quella di un VCD grazie alla maggiore risoluzione dell'immagine. Il formato MPEG4 è concepito per offrire filmati di qualità DVD (MPEG-2) a velocità di trasferimento dati più basse e file di dimensioni ridotte. DivX Codec è una tecnologia avanzata di compressione video basata su MPEG4 per comprimere i filmati digitali e mantenere una qualità alta delle immagini.

Ricevitore Bluetooth integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming

Ricevitore Bluetooth integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming

La funzione vivavoce Bluetooth ti consente di usare il telefono cellulare in modo sicuro mentre guidi e non devi perdere nessuna chiamata importante. Con il ricevitore Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre con facilità i tuoi file musicali dal telefono sull'autoradio.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee