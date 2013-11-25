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Fuori produzione
CED1910BT/12
Musica e video live in auto
Il modello Philips CED1910BT è dotato di un display LCD a colori da 6,2" per la riproduzione di foto e video e per il massimo divertimento in auto. Puoi inoltre vedere film e ascoltare musica da varie sorgenti e non perdere mai una chiamata grazie al ricevitore Bluetooth® integrato.
15,7 cm (6.2") touch screen
Bluetooth
Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD+/-R è in grado di accettare entrambi i formati di registrazione DVD. Allo stesso modo, DVD+/-RW è in grado di gestire i dischi riscrivibili più utilizzati. La qualità di un disco SVCD (Super VideoCD) è molto più elevata di quella di un VCD grazie alla maggiore risoluzione dell'immagine. Il formato MPEG4 è concepito per offrire filmati di qualità DVD (MPEG-2) a velocità di trasferimento dati più basse e file di dimensioni ridotte. DivX Codec è una tecnologia avanzata di compressione video basata su MPEG4 per comprimere i filmati digitali e mantenere una qualità alta delle immagini.
Il sistema AV per auto Philips CarStudio con display ad alta definizione è dotato di pannelli LCD un WVGA (800 x 480 pixel). Chiaro e luminoso, il display ti offre la visione più nitida dell'interfaccia utente intelligente e per la riproduzione video da varie fonti multimediali. Inoltre, è ottimo per la visualizzazione delle presentazioni delle tue foto preferite. È fornita una selezione di sfondi e temi di diverso colore che ti permette di creare l'atmosfera migliore nella tua automobile.
L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica profondamente coinvolgente e senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.
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