Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e filmati MPEG4

Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD+/-R è in grado di accettare entrambi i formati di registrazione DVD. Allo stesso modo, DVD+/-RW è in grado di gestire i dischi riscrivibili più utilizzati. La qualità di un disco SVCD (Super VideoCD) è molto più elevata di quella di un VCD grazie alla maggiore risoluzione dell'immagine. Il formato MPEG4 è concepito per offrire filmati di qualità DVD (MPEG-2) a velocità di trasferimento dati più basse e file di dimensioni ridotte. DivX Codec è una tecnologia avanzata di compressione video basata su MPEG4 per comprimere i filmati digitali e mantenere una qualità alta delle immagini.