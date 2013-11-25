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Fuori produzione

Sistema audio/video per auto

CED1910BT/12

Musica e video live in auto

Il modello Philips CED1910BT è dotato di un display LCD a colori da 6,2" per la riproduzione di foto e video e per il massimo divertimento in auto. Puoi inoltre vedere film e ascoltare musica da varie sorgenti e non perdere mai una chiamata grazie al ricevitore Bluetooth® integrato.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Musica e video live in auto

  • 15,7 cm (6.2") touch screen

  • Bluetooth

Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e filmati MPEG4

Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e filmati MPEG4

Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD+/-R è in grado di accettare entrambi i formati di registrazione DVD. Allo stesso modo, DVD+/-RW è in grado di gestire i dischi riscrivibili più utilizzati. La qualità di un disco SVCD (Super VideoCD) è molto più elevata di quella di un VCD grazie alla maggiore risoluzione dell'immagine. Il formato MPEG4 è concepito per offrire filmati di qualità DVD (MPEG-2) a velocità di trasferimento dati più basse e file di dimensioni ridotte. DivX Codec è una tecnologia avanzata di compressione video basata su MPEG4 per comprimere i filmati digitali e mantenere una qualità alta delle immagini.

Display ad alta definizione con pannello LCD WVGA

Il sistema AV per auto Philips CarStudio con display ad alta definizione è dotato di pannelli LCD un WVGA (800 x 480 pixel). Chiaro e luminoso, il display ti offre la visione più nitida dell'interfaccia utente intelligente e per la riproduzione video da varie fonti multimediali. Inoltre, è ottimo per la visualizzazione delle presentazioni delle tue foto preferite. È fornita una selezione di sfondi e temi di diverso colore che ti permette di creare l'atmosfera migliore nella tua automobile.

FullSound per dare vita alla tua musica in MP3

FullSound per dare vita alla tua musica in MP3

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica profondamente coinvolgente e senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

Specifiche tecniche

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