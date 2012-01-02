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Fuori produzione
Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile
Acquisisci video di qualità superiore in Full HD e ottimizzali con l'incredibile tecnologia antishock della videocamera ESee. La registrazione in formato doppio offre qualità HD e un formato adatto alle e-mail per condividere filmati in TV fino a 4 volte più velocemente.
Il sistema avanzato antishock consente di realizzare video straordinari che sarai sempre orgoglioso di condividere. I sensori gyro, dotati di algoritmi avanzati, assicurano video fluidi e senza distorsioni. I sensori sono in grado di effettuare la misurazione della distanza tra il suolo e l'obiettivo della videocamera nonché di apportare le correzioni necessarie in seguito a eventuali movimenti repentini della videocamera. Questa tecnologia avanzata offre immagini prive di sfocature in qualsiasi momento, consentendo di catturare i momenti più belli della tua vita in video di massima qualità.
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4.5
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
02/01/2012
Nederland
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM110RD HD-camcorder
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Maarten10
31/12/2011
Nederland
Zeer goede koop !
Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.
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StephanieBrandes
10/10/2011
Deutschland
Sehr gut für unterwegs
Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.
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