ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Stile di vita del prodotto
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Stile di vita del prodotto

Fuori produzione

Videocamera HD

CAM100PK/00

4.3

| (16) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto

Cattura e condividi i bei momenti in HD

La videocamera tascabile di Philips cattura i video toccando un solo pulsante! Rivivi i momenti magici in HD condividendoli in TV o online. Il connettore USB integrato collega la videocamera al tuo PC/Mac senza problemi.

Vedi tutti i vantaggi

subito e senza problemi

Cattura e condividi i bei momenti in HD

Video filmati ad alta definizione (720p) nitidi come cristallo

Video filmati ad alta definizione (720p) nitidi come cristallo

Riprendi i filmati ad alta definizione (720p) e goditeli con la stessa qualità delle trasmissioni TV in HD. Il valore "720" si riferisce alla risoluzione del display e indica il numero delle linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" indica la scansione progressiva, ovvero la visualizzazione in sequenza delle linee in ciascun fotogramma. Un valore 720p offre una qualità video superiore rispetto a quella dei normali telefoni cellulari o delle fotocamere digitali. Inoltre, la videocamera Philips utilizza lo stesso formato video dei lettori dischi e dei dischi Blu-ray – H.264. Questo formato, altamente sofisticato, garantisce una straordinaria qualità delle immagini HD: potrai gustare i tuoi ricordi in video nitidi come cristallo.

Funzionamento one-touch per l'acquisizione immediata dei tuoi momenti più belli

Funzionamento one-touch per l'acquisizione immediata dei tuoi momenti più belli

Per non perdere neanche un momento! Grazie all'avvio rapido della videocamera Philips, potrai iniziare a scattare immediatamente. Con le sue numerose funzioni avanzate, come l'alta velocità del processore e l'elaborazione dei segnali dedicata, la videocamera Philips si avvia in soli due minuti. I pulsanti sono stati progettati pensando alla semplicità, pertanto dovrai solo premere un pulsante per iniziare le riprese ad alta definizione. Con la videocamera Philips, sarai sempre pronto a catturare ricordi straordinari senza perdere neanche un momento.

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.3

su 5

16

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

1

16/06/2011

Italia

Italia

eccezzinale

fantastica...semplice da usare..comoda...di qualità ottima...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM100PK HD camcorder

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM100PK HD camcorder

09/10/2011

Nederland

Nederland

Handige HD camera snel klaar voor gebruik en relatief goede opnames

Direct na ontvangst meteen gebruiksklaar. Simpel aanzetten kiezen voor foto of video en aan de slag. Bewegende objecten, spelende kinderen zijn goed vast te leggen. Bij weergave op TV of PC wordt je aangenaam verrast door de goede kwaliteit. Het is echt HD. Opnames bij vel zonlicht zijn lastig wanneer er lichte objecten of witte kleding samen met donkere vlakken aanwezig zijn. Het meegeleverd geheugen is snel vol. 32 minuten zijn zo voorbij. Echter dit kan worden uitgebreid tot vele uren video genot. Prima apparaatje, is de aanschafprijs meer dan waard.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM100PK HD-camcorder

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM100PK HD-camcorder

09/10/2011

Nederland

Nederland

Fantastisch

Lekker klein, maar hele mooie foto's en filmpjes kan je er mee maken. Fijn is dat je zelf de grote van de kaart kan bepalen, dus groter meer foto's en film. Klein puntje van aandacht, de microfoon is wat zacht van geluid.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM100PK HD-camcorder

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM100PK HD-camcorder

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee