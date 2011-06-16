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Fuori produzione
Cattura e condividi i bei momenti in HD
La videocamera tascabile di Philips cattura i video toccando un solo pulsante! Rivivi i momenti magici in HD condividendoli in TV o online. Il connettore USB integrato collega la videocamera al tuo PC/Mac senza problemi.
Riprendi i filmati ad alta definizione (720p) e goditeli con la stessa qualità delle trasmissioni TV in HD. Il valore "720" si riferisce alla risoluzione del display e indica il numero delle linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" indica la scansione progressiva, ovvero la visualizzazione in sequenza delle linee in ciascun fotogramma. Un valore 720p offre una qualità video superiore rispetto a quella dei normali telefoni cellulari o delle fotocamere digitali. Inoltre, la videocamera Philips utilizza lo stesso formato video dei lettori dischi e dei dischi Blu-ray – H.264. Questo formato, altamente sofisticato, garantisce una straordinaria qualità delle immagini HD: potrai gustare i tuoi ricordi in video nitidi come cristallo.
Per non perdere neanche un momento! Grazie all'avvio rapido della videocamera Philips, potrai iniziare a scattare immediatamente. Con le sue numerose funzioni avanzate, come l'alta velocità del processore e l'elaborazione dei segnali dedicata, la videocamera Philips si avvia in soli due minuti. I pulsanti sono stati progettati pensando alla semplicità, pertanto dovrai solo premere un pulsante per iniziare le riprese ad alta definizione. Con la videocamera Philips, sarai sempre pronto a catturare ricordi straordinari senza perdere neanche un momento.
Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.
4.3
su 5
16
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
fabio
16/06/2011
Italia
eccezzinale
fantastica...semplice da usare..comoda...di qualità ottima...
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Mytivity
09/10/2011
Nederland
Handige HD camera snel klaar voor gebruik en relatief goede opnames
Direct na ontvangst meteen gebruiksklaar. Simpel aanzetten kiezen voor foto of video en aan de slag. Bewegende objecten, spelende kinderen zijn goed vast te leggen. Bij weergave op TV of PC wordt je aangenaam verrast door de goede kwaliteit. Het is echt HD. Opnames bij vel zonlicht zijn lastig wanneer er lichte objecten of witte kleding samen met donkere vlakken aanwezig zijn. Het meegeleverd geheugen is snel vol. 32 minuten zijn zo voorbij. Echter dit kan worden uitgebreid tot vele uren video genot. Prima apparaatje, is de aanschafprijs meer dan waard.
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Ewi2011
09/10/2011
Nederland
Fantastisch
Lekker klein, maar hele mooie foto's en filmpjes kan je er mee maken. Fijn is dat je zelf de grote van de kaart kan bepalen, dus groter meer foto's en film. Klein puntje van aandacht, de microfoon is wat zacht van geluid.
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