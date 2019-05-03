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Fuori produzione
Massima potenza ai tuoi brani
Ascolta la tua musica digitale dal tuo smartphone tramite Bluetooth o riproduci CD-MP3 e CD-R/RW su questo sistema micro Philips. Altoparlanti Bass Reflex e potenza in uscita massima di 30 W per bassi ricchi e audio che riempie la tua stanza.
Bluetooth
CD, CD-MP3, USB, FM
La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
Una volta che il dispositivo smart è stato connesso una volta, il sistema musicale Philips può essere riattivato dalla modalità standby mediante la funzione Bluetooth del dispositivo smart. In questo modo sarà possibile anche attivare la sorgente Bluetooth, per rendere più facile e veloce la riproduzione di musica in streaming in qualsiasi momento.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
LEbon
03/05/2019
Nederland
Waar voor je geld
Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTM1560 Micromuzieksysteem
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