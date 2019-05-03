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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTM1560/12

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Massima potenza ai tuoi brani

Ascolta la tua musica digitale dal tuo smartphone tramite Bluetooth o riproduci CD-MP3 e CD-R/RW su questo sistema micro Philips. Altoparlanti Bass Reflex e potenza in uscita massima di 30 W per bassi ricchi e audio che riempie la tua stanza.

Vedi tutti i vantaggi

Massima potenza ai tuoi brani

  • Bluetooth

  • CD, CD-MP3, USB, FM

Potenza massima in uscita 30 W RMS

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Modalità standby Bluetooth sempre attiva per una riconnessione semplice

Modalità standby Bluetooth sempre attiva per una riconnessione semplice

Una volta che il dispositivo smart è stato connesso una volta, il sistema musicale Philips può essere riattivato dalla modalità standby mediante la funzione Bluetooth del dispositivo smart. In questo modo sarà possibile anche attivare la sorgente Bluetooth, per rendere più facile e veloce la riproduzione di musica in streaming in qualsiasi momento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

03/05/2019

Nederland

Nederland

Waar voor je geld

Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM1560 Micromuzieksysteem

Sì, consiglio questo prodotto

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