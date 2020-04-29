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Fuori produzione
Musica senza fine
La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente
10 W, 10 ore
Ampia portata Bluetooth
Impermeabile, resistente alla polvere
Opzione ricarica rapida
Il tessuto DuraFit che riveste l'altoparlante offre vantaggi sia dal punto di vista funzionale che estetico. Il materiale, dotato di coperture superiori in gomma di colore abbinato al tessuto, è antiscivolo, resistente ai graffi e lavabile per offrire maggiore protezione, mentre l'esclusiva trama a rombi conferisce un look più moderno e sofisticato.
La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.
L'altoparlante EverPlay offre un audio potente nonostante il design compatto, grazie a un'ampia zona di diffusione dei bassi. Garantisce inoltre un bass boost e un'estensione extra.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Només lo bo
29/04/2020
España
Compratore verificato
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Pro
So. Disseny.
Contro
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2019-03-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Pro
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contro
de moment res
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2020-03-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2020-03-07