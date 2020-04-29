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Fuori produzione

altoparlante wireless portatile

BT6900B/00

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Musica senza fine

La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente

Vedi tutti i vantaggi

Musica senza fine

  • 10 W, 10 ore

  • Ampia portata Bluetooth

  • Impermeabile, resistente alla polvere

  • Opzione ricarica rapida

Tessuto DuraFit ad alte prestazioni

Tessuto DuraFit ad alte prestazioni

Il tessuto DuraFit che riveste l'altoparlante offre vantaggi sia dal punto di vista funzionale che estetico. Il materiale, dotato di coperture superiori in gomma di colore abbinato al tessuto, è antiscivolo, resistente ai graffi e lavabile per offrire maggiore protezione, mentre l'esclusiva trama a rombi conferisce un look più moderno e sofisticato.

Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Diffusori di bassi per un bass boost e un'estensione extra

L'altoparlante EverPlay offre un audio potente nonostante il design compatto, grazie a un'ampia zona di diffusione dei bassi. Garantisce inoltre un bass boost e un'estensione extra.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Compratore verificato

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Pro

So. Disseny.

Contro

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2019-03-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Pro

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Contro

de moment res

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2020-03-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2020-03-07

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