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Fuori produzione

altoparlante wireless portatile

BT6900A/00

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Musica senza fine

La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente

Vedi tutti i vantaggi

Musica senza fine

  • 10 W, 10 ore

  • Ampia portata Bluetooth

  • Impermeabile, resistente alla polvere

  • Opzione ricarica rapida

La ricarica rapida ricarica l’altoparlante 3 volte più velocemente

La ricarica rapida ricarica l’altoparlante 3 volte più velocemente

In genere la ricarica dell'altoparlante richiede molto tempo. EverPlay offre un’opzione di ricarica rapida che permette di ricaricare l'altoparlante tre volte più velocemente rispetto a un normale adattatore USB. Utilizzando l’adattatore Qualcomm di ricarica rapida (non incluso), che viene usato comunemente nei nuovi telefoni Android, il tempo di ricarica dell’altoparlante è molto più veloce.

Struttura robusta antiurto, resistente alla polvere e impermeabile (IP57)

Struttura robusta antiurto, resistente alla polvere e impermeabile (IP57)

L'altoparlante EverPlay è estremamente robusto e offre resistenza agli urti, alla polvere e all'acqua. La polvere non può interferire con il funzionamento dell'altoparlante. Inoltre, è in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Questo significa che se lo usi sotto la doccia, durante un acquazzone improvviso o se lo fai cadere in acqua non subirà danni. Ha inoltre ottenuto la certificazione antiurto, il che significa che è stato sottoposto a test estremi che ne garantiscono l'affidabilità per 5 anni. EverPlay è davvero un prodotto robusto!

Indicatore di stato della batteria per visualizzare con facilità il livello di potenza

Indicatore di stato della batteria per visualizzare con facilità il livello di potenza

Finalmente un altoparlante Bluetooth che consente di vedere in modo chiaro e semplice la carica residua. Con EverPlay, basta premere il pulsante di accensione per visualizzare il livello di carica della batteria.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Compratore verificato

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Pro

So. Disseny.

Contro

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2019-03-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Pro

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Contro

de moment res

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2020-03-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2020-03-07

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