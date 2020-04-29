Struttura robusta antiurto, resistente alla polvere e impermeabile (IP57)

L'altoparlante EverPlay è estremamente robusto e offre resistenza agli urti, alla polvere e all'acqua. La polvere non può interferire con il funzionamento dell'altoparlante. Inoltre, è in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Questo significa che se lo usi sotto la doccia, durante un acquazzone improvviso o se lo fai cadere in acqua non subirà danni. Ha inoltre ottenuto la certificazione antiurto, il che significa che è stato sottoposto a test estremi che ne garantiscono l'affidabilità per 5 anni. EverPlay è davvero un prodotto robusto!