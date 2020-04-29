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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Musica senza fine
La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente
10 W, 10 ore
Ampia portata Bluetooth
Impermeabile, resistente alla polvere
Opzione ricarica rapida
In genere la ricarica dell'altoparlante richiede molto tempo. EverPlay offre un’opzione di ricarica rapida che permette di ricaricare l'altoparlante tre volte più velocemente rispetto a un normale adattatore USB. Utilizzando l’adattatore Qualcomm di ricarica rapida (non incluso), che viene usato comunemente nei nuovi telefoni Android, il tempo di ricarica dell’altoparlante è molto più veloce.
L'altoparlante EverPlay è estremamente robusto e offre resistenza agli urti, alla polvere e all'acqua. La polvere non può interferire con il funzionamento dell'altoparlante. Inoltre, è in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Questo significa che se lo usi sotto la doccia, durante un acquazzone improvviso o se lo fai cadere in acqua non subirà danni. Ha inoltre ottenuto la certificazione antiurto, il che significa che è stato sottoposto a test estremi che ne garantiscono l'affidabilità per 5 anni. EverPlay è davvero un prodotto robusto!
Finalmente un altoparlante Bluetooth che consente di vedere in modo chiaro e semplice la carica residua. Con EverPlay, basta premere il pulsante di accensione per visualizzare il livello di carica della batteria.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Només lo bo
29/04/2020
España
Compratore verificato
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Pro
So. Disseny.
Contro
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2019-03-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Pro
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contro
de moment res
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2020-03-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2020-03-07