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Staffa di montaggio

BS4B1927B/00

Ottimizza lo spazio sulla scrivania

Ottimizza lo spazio sulla scrivania e fai in modo che gli utenti PC lavorino al meglio davanti al monitor Philips SmartErgoBase dotato di supporto di montaggio. Questa soluzione semplice e versatile ti consente di creare un sistema all-in-one per la massima produttività

Vedi tutti i vantaggi

Ottimizza lo spazio sulla scrivania

  • per Philips SmartErgoBase

Sistema di montaggio VESA universale da 100 mm

I fori di montaggio VESA standard garantiscono la compatibilità con la maggior parte dei PC e Thin Client di piccole dimensioni.

Semplice soluzione all-in-one

Questa semplice staffa per il montaggio rappresenta una soluzione conveniente per la creazione di un sistema desktop all-in-one senza ingombro o cavi in grado di ottimizzare anche gli ambienti più ristretti.

Facile da configurare e utilizzare

La staffa di montaggio si adatta perfettamente al monitor commerciale Philips SmartErgoBase pluripremiato per montaggio semplice su PC e Thin Client.

Specifiche tecniche

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