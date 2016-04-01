Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BM7B/10
Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza
L'altoparlante multiroom Philips izzy BM7 riproduce la musica in modalità wireless tramite Bluetooth. Premendo semplicemente un pulsante, puoi riprodurre la tua musica in ogni stanza associando fino a 5 altoparlanti contemporaneamente. Semplice da configurare, non richiede router, password o app.
Bluetooth®
Potenza RMS di 30 W
NFC
izzylink™ per multiroom
L'altoparlante Philips izzy ti consente di riprodurre in streaming tutta la tua musica preferita dal tuo smartphone, tablet o computer, indipendentemente dall'app utilizzata.
izzylink™ è una tecnologia wireless che utilizza lo standard IEEE 802.11n per collegare in rete più altoparlanti. La rete supporta fino a cinque altoparlanti senza bisogno di un router, una password Wi-Fi o di qualsiasi app per dispositivi mobili per la configurazione. Aggiungere gli altoparlanti izzy alla rete è semplicissimo, così potrai riprodurre la stessa musica in stanze diverse. Ciascun altoparlante può comunque essere impostato nella modalità singola per l'uso individuale o in modalità di gruppo per la diffusione della musica in più stanze con un solo tocco.
La configurazione non richiede router, password o applicazioni. È sufficiente premere a lungo il pulsante "GROUP" (Gruppo) su due altoparlanti per configurarli per la prima volta. Ripeti l'operazione per ciascun altoparlante che desideri aggiungere fino a un massimo di cinque. Premendo a lungo il pulsante "GROUP" aggiungi un nuovo altoparlante alla volta. Ascoltare musica in più stanze non è mai stato così semplice. Una volta completato il processo, la rete izzylink™ rimarrà memorizzata, anche se l'altoparlante viene scollegato.
Recensioni