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Fuori produzione
BM6B/10
Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza
L'altoparlante portatile Philips izzy BM6 riproduce la musica utilizzando una connessione wireless Bluetooth. Grazie alle sue caratteristiche di impermeabilità, potrai usarlo in bagno, in cucina o all'aperto. Puoi iniziare da un altoparlante e aggiungerne altri per portare la musica in tutte le stanze. Facile da installare, nessun router, password o app da impostare.
Bluetooth®
Impermeabile
Batteria ricaricabile
izzylink™ per multiroom
L'altoparlante Philips izzy ti consente di riprodurre in streaming tutta la tua musica preferita dal tuo smartphone, tablet o computer, indipendentemente dall'app utilizzata.
izzylink™ è una tecnologia wireless che utilizza lo standard IEEE 802.11n per collegare in rete più altoparlanti. La rete supporta fino a cinque altoparlanti senza bisogno di un router, una password Wi-Fi o di qualsiasi app per dispositivi mobili per la configurazione. Aggiungere gli altoparlanti izzy alla rete è semplicissimo, così potrai riprodurre la stessa musica in stanze diverse. Ciascun altoparlante può comunque essere impostato nella modalità singola per l'uso individuale o in modalità di gruppo per la diffusione della musica in più stanze con un solo tocco.
La configurazione non richiede router, password o applicazioni. È sufficiente premere a lungo il pulsante "GROUP" (Gruppo) su due altoparlanti per configurarli per la prima volta. Ripeti l'operazione per ciascun altoparlante che desideri aggiungere fino a un massimo di cinque. Premendo a lungo il pulsante "GROUP" aggiungi un nuovo altoparlante alla volta. Ascoltare musica in più stanze non è mai stato così semplice. Una volta completato il processo, la rete izzylink™ rimarrà memorizzata, anche se l'altoparlante viene scollegato.
3.0
su 5
1
Recensione
Bonfi
23/08/2018
Italia
Durata batteria ridicola
Resa audio discreta, vista la dimensione si poteva fare meglio. La sua peculiarità sarebbe la portabilità, ma la batteria ha una durata di pochi minuti. Lo utilizzo solo attaccato all'alimentatore di rete.
Questa revisione è stata effettuata per izzy BM6B altoparlante portatile multiroom wireless
Questa revisione è stata effettuata per izzy BM6B altoparlante portatile multiroom wireless