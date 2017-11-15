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Fuori produzione

Sistema musicale multiroom wireless

BM50B/10

3.8

| (32) Recensioni

Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza

Il sistema musicale Philips izzy riproduce la musica tramite Bluetooth, CD/USB e FM. Toccando un solo pulsante, la musica da smartphone, CD/USB e stazioni radio verrà riprodotta simultaneamente su un altoparlante izzy in qualsiasi stanza. Impostazione semplice senza router, password o app.

Vedi tutti i vantaggi

Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza

  • installabile a parete

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Bluetooth®

  • Con MULTIPAIR

Riproduci la musica in una sola stanza in modalità wireless tramite Bluetooth

Riproduci la musica in una sola stanza in modalità wireless tramite Bluetooth

L'altoparlante Philips izzy ti consente di riprodurre in streaming tutta la tua musica preferita dal tuo smartphone, tablet o computer, indipendentemente dall'app utilizzata.

Un solo tocco per configurare izzylink™, senza router, password o applicazioni

Un solo tocco per configurare izzylink™, senza router, password o applicazioni

La configurazione non richiede router, password o applicazioni. È sufficiente premere a lungo il pulsante "GROUP" (Gruppo) su due altoparlanti per configurarli per la prima volta. Ripeti l'operazione per ciascun altoparlante che desideri aggiungere fino a un massimo di cinque. Premendo a lungo il pulsante "GROUP" aggiungi un nuovo altoparlante alla volta. Ascoltare musica in più stanze non è mai stato così semplice. Una volta completato il processo, la rete izzylink™ rimarrà memorizzata, anche se l'altoparlante viene scollegato.

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

32

Recensioni

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BM50B Wireless multi-room music system

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BM50B Wireless multi-room music system

19/02/2017

France

France

Très satisfait de ce produit

Ce produit correspond complètement à mes attentes et fonctionne parfaite. Il dispose de toutes les connexions que j'ai besoin et s'adapte à tous mes besoins.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BM50B Système audio sans fil multiroom

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BM50B Système audio sans fil multiroom

27/07/2017

Nederland

Nederland

Na een dag in gebruik, zeer tevreden.

Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BM50B multiroom, Wireless Music System

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BM50B multiroom, Wireless Music System

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