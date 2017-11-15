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Fuori produzione
BM50B/10
Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza
Il sistema musicale Philips izzy riproduce la musica tramite Bluetooth, CD/USB e FM. Toccando un solo pulsante, la musica da smartphone, CD/USB e stazioni radio verrà riprodotta simultaneamente su un altoparlante izzy in qualsiasi stanza. Impostazione semplice senza router, password o app.
installabile a parete
CD, CD-MP3, USB, FM
Bluetooth®
Con MULTIPAIR
L'altoparlante Philips izzy ti consente di riprodurre in streaming tutta la tua musica preferita dal tuo smartphone, tablet o computer, indipendentemente dall'app utilizzata.
La configurazione non richiede router, password o applicazioni. È sufficiente premere a lungo il pulsante "GROUP" (Gruppo) su due altoparlanti per configurarli per la prima volta. Ripeti l'operazione per ciascun altoparlante che desideri aggiungere fino a un massimo di cinque. Premendo a lungo il pulsante "GROUP" aggiungi un nuovo altoparlante alla volta. Ascoltare musica in più stanze non è mai stato così semplice. Una volta completato il processo, la rete izzylink™ rimarrà memorizzata, anche se l'altoparlante viene scollegato.
Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.
3.8
su 5
32
Recensioni
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BM50B Wireless multi-room music system
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BM50B Wireless multi-room music system
matc
19/02/2017
France
Très satisfait de ce produit
Ce produit correspond complètement à mes attentes et fonctionne parfaite. Il dispose de toutes les connexions que j'ai besoin et s'adapte à tous mes besoins.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BM50B Système audio sans fil multiroom
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BM50B Système audio sans fil multiroom
gik23
27/07/2017
Nederland
Na een dag in gebruik, zeer tevreden.
Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BM50B multiroom, Wireless Music System
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BM50B multiroom, Wireless Music System