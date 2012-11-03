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Fuori produzione

Stereo CD

AZ382/12

3.9

| (10) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

Goditi la tua musica ovunque

Ti piacerebbe ascoltare la musica memorizzata sul tuo lettore portatile senza utilizzare le cuffie? Collega lo stereo CD Philips alla presa USB diretta e goditi i tuoi brani preferiti riprodotti dai potenti altoparlanti ovunque ti trovi.

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  • Design compatto

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USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

10

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

03/11/2012

Nederland

Nederland

Goede radio met geweldig geluid

DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ382 CD-soundmachine

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21/12/2011

Nederland

Nederland

Radio helemaal goed bevonden door dochter

Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.

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29/08/2012

France

France

cette radio fonctionne très bien

Je suis très satisfait de cette radio,le son est bon et le lecteur CD facile à utiliser. Toutefois la recherche des radios n'est pas très performante car difficile à effectuer.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ382 Lecteur de CD

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