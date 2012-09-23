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Fuori produzione

Stereo CD

AZ102C/12

4

| (10) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

Goditi la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

Vedi tutti i vantaggi

Goditi la tua musica ovunque

  • Rosa

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

10

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

2

23/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This prduct is great value for money, and is very reliable.

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Questa revisione è stata effettuata per AZ102C CD Soundmachine

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15/07/2012

France

France

La qualité du son

J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.

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Questa revisione è stata effettuata per AZ102C Lecteur de CD

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15/06/2011

France

France

100% de satisfaction

100% de satisfaction autant pour ce lecteur CD commandé (ergonomique, fonctionnel, facile d'utilisation, très satisfaisant) et utilisé par une petite fille de 5 ans, que pour son mode de livraison.

Sì, consiglio questo prodotto

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