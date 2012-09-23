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Fuori produzione
Goditi la tua musica ovunque
Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.
Rosa
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.
Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.
4.0
su 5
10
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Markus
23/09/2012
United Kingdom
Great value for money
This prduct is great value for money, and is very reliable.
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Questa revisione è stata effettuata per AZ102C CD Soundmachine
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paddas
15/07/2012
France
La qualité du son
J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.
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RPIsere
15/06/2011
France
100% de satisfaction
100% de satisfaction autant pour ce lecteur CD commandé (ergonomique, fonctionnel, facile d'utilisation, très satisfaisant) et utilisé par une petite fille de 5 ans, que pour son mode de livraison.
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