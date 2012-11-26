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Fuori produzione

Stereo CD

AZ100W/12

Goditi la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

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Goditi la tua musica ovunque

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Sintonizzatore FM per ascoltare la radio

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MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

Specifiche tecniche

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