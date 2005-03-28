Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AX2400/00
Electronic Skip Protection è una funzione pratica che consente di ascoltare la musica senza interruzioni, anche quando il lettore CD subisce urti durante il jogging o il movimento. I dispositivi dotati di Electronic Skip Protection dispongono di un buffer elettronico intelligente in grado di controllare sia il contenuto che le velocità di rotazione del laser, al fine di assicurare un ascolto senza interruzioni.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.
Recensioni