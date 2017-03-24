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Fuori produzione

Philips FidelioAltoparlante Hi-Fi wireless A5

AW5000/10

2.7

| (109) Recensioni

1 premio

Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.

Ascolta la tua musica in modalità wireless e un audio in alta fedeltà con l'altoparlante Hi-Fi Philips Fidelio wireless. Riproduci facilmente la musica in streaming con 4 driver Hi-Fi per offrire un'esperienza musicale potente e totalmente coinvolgente.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

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  • Audio stereo ad alta fedeltà

  • 60 W, 4 driver Hi-Fi

  • Ingresso analogico

Con AirStudio+ Lite controlli la musica dal tuo dispositivo mobile

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Disponibile sull'App Store Apple e su Google Play, l'applicazione rileva automaticamente i dispositivi mobili e gli altri dispositivi compatibili collegati alla rete Wi-Fi domestica e fornisce il controllo istantaneo della musica. Puoi controllare la riproduzione, il volume e le impostazioni audio oltre a servizi di musica online e stazioni radio su Internet da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo.

Altoparlante angolato per un suono stereo più ampio

Altoparlante angolato per un suono stereo più ampio

L'altoparlante è dotato di driver Hi-Fi angolati di qualità professionale, progettati per offrire un audio il più esteso e avvolgente possibile. Il posizionamento dei driver offre una qualità dell'audio dinamica senza rivali, indipendentemente dalla posizione di ascolto. Grazie all'esclusivo design, l'altoparlante può essere inserito in modo discreto in qualunque stile di arredamento.

Ingresso audio

Ingresso audio

Il collegamento line-in aggiuntivo consente di collegare al sistema Philips sorgenti musicali esterne in aggiunta all'opzione wireless. Basta collegare gli altoparlanti all'ingresso line-in, all'uscita audio o al jack per cuffie di qualunque lettore multimediale, ad esempio il tuo lettore CD/DVD, il TV o un lettore MP3

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

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Recensioni

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2.7

su 5

109

Recensioni

24/03/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

PRODOTTO ECCELLENTE

PRODOTTO ECCELLENTE SUONO NITIDO DESIGN ACCATTIVANTE

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Questa revisione è stata effettuata per AW5000 Altoparlante Hi-Fi wireless A5

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17/05/2012

Italia

Italia

Bello e Smart

apparecchiatura piacevole e molto utile. Sofware di gestione migliorabile. Ne voglio acquistare altri in casa.

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25/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Get through setup for a brilliant Hi-fi experience!

I'd read a heap of reviews for the A5 complaining about setup and thought it was lack of experience with electronics, but after getting mine earlier this week, I hit the same problems. I won't bother moaning as I had it sorted within a hour of trial and error, please allow me to save you some pain...: *Make sure you connect to the 2.4khz wifi signal if you have a mutliband router for setup! (After setup you can run off 5.4khz no worries!) *Keep your A5 close to the router as possible, it's clearly easily rattled by other networks during setup. (If you know you're way around a router, adjust to a channel that is less used) *If you get the change, download Airstudio+ APK from online, it's STILL AVAILIBLE. Bear with it, it will work and when it does... This is a FANTASTIC speaker. I rarely have my expectations blown out of the water but the A5 is BRILLIANT; The amount of power and control!. I bought the A5 for my bedroom and I couldn't be happier, during setup I used this in my living room and was blown away by the bass response and clarity (had to tone the bass down!). It stood up to a full hifi; an incredible achievement for a small very very pretty diamond! So yes, it still is a pain in the backside to setup, but once done, you forget straight away and enjoy your music in true style!

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Questa revisione è stata effettuata per AW5000 A5 wireless Hi-Fi speaker

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