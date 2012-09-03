Amplificatore incorporato per assicurare la migliore qualità audio

L'amplificatore è integrato nell'unità del subwoofer che usa un circuito di connessione interno eliminando la necessità di cavi aggiuntivi tra il subwoofer e l'amplificatore. Anche l'acustica dell'unità è stata regolata ad hoc per produrre un audio d'impatto. I bassi sono profondi e rigidi mentre l'amplificatore è regolato alla perfezione per erogare un livello di potenza ideale.