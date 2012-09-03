Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AW2000/10
Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.
Con 100 W di potenza di amplificazione, il ricevitore Philips Fidelio Hi-Fi wireless porta la musica ad alta fedeltà nei tuoi altoparlanti. Ora potrai usare il tuo dispositivo portatile Android o Apple per selezionare e riprodurre contenuti.
Trasforma l'Hi-Fi in sistema wireless
160 W, amplificatore integrato
Ingr. digitale e analogico, uscita Sub
L'amplificatore è integrato nell'unità del subwoofer che usa un circuito di connessione interno eliminando la necessità di cavi aggiuntivi tra il subwoofer e l'amplificatore. Anche l'acustica dell'unità è stata regolata ad hoc per produrre un audio d'impatto. I bassi sono profondi e rigidi mentre l'amplificatore è regolato alla perfezione per erogare un livello di potenza ideale.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
Napster è disponibile solo in Germania e nel Regno Unito.