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Fuori produzione

Philips FidelioRicevitore wireless Hi-Fi A2

AW2000/10

Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.

Con 100 W di potenza di amplificazione, il ricevitore Philips Fidelio Hi-Fi wireless porta la musica ad alta fedeltà nei tuoi altoparlanti. Ora potrai usare il tuo dispositivo portatile Android o Apple per selezionare e riprodurre contenuti.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.

  • Trasforma l'Hi-Fi in sistema wireless

  • 160 W, amplificatore integrato

  • Ingr. digitale e analogico, uscita Sub

Amplificatore incorporato per assicurare la migliore qualità audio

L'amplificatore è integrato nell'unità del subwoofer che usa un circuito di connessione interno eliminando la necessità di cavi aggiuntivi tra il subwoofer e l'amplificatore. Anche l'acustica dell'unità è stata regolata ad hoc per produrre un audio d'impatto. I bassi sono profondi e rigidi mentre l'amplificatore è regolato alla perfezione per erogare un livello di potenza ideale.

Facile accesso alle stazioni radio

Ingresso analogico

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