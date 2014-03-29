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Fuori produzione
AS170/12
Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android
Scopri l'incredibile qualità audio mentre gli altoparlanti AS170 ricaricano il tuo telefono Android. Compatibili con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth per lo streaming semplice e facile della musica. Ti consentono anche di svegliarti con i brani della radio.
Bluetooth®
per Android
FM
6 W
La versione migliorata di Philips FlexiDock offre un connettore micro USB, perfetto per qualunque telefono Android. Il meccanismo di docking è perfetto per qualunque telefono Android, grazie al bordo liscio ed arrotondato del connettore. Offre la massima regolabilità. Basta far scorrere il connettore verso sinistra o destra, oppure ruotarlo per adattarlo a qualunque posizione o orientamento della porta micro USB sul tuo telefono. Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per il connettore micro USB.
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
Disponibile per il download da Google Play, il widget Philips Bluetooth Audio Connect consente di collegare ed associare facilmente il tuo dispositivo mobile a qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Tocca il widget per aggiungere, associare e collegare automaticamente qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Una volta effettuata l'associazione, potrai anche rinominare e modificare le icone. Questo widget consente di avere diversi dispositivi audio Philips, semplificando il passaggio da un dispositivo Bluetooth all'altro. Basta toccarlo per selezionare il dispositivo audio Philips che desideri e avviare la riproduzione.
2.0
su 5
2
Recensioni
gabiarias1234
29/03/2014
España
no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente
Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas
Questa revisione è stata effettuata per AS170 altavoz base inalámbrico
Questa revisione è stata effettuata per AS170 altavoz base inalámbrico
josecamartin
31/12/2013
España
BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR
El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.
Questa revisione è stata effettuata per AS170 altavoz base inalámbrico
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