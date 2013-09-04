Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJH5100/12
Svegliati e addormentati con la natura
Riempi la tua camera da letto con i richiami tranquillizzanti della natura o con brani musicali. Puoi selezionarli da un elenco di 20 tracce e utilizzarli come sveglia o per lo spegnimento automatico che si attenua delicatamente. La radiosveglia Philips offre anche luci di ambientazione multicolore.
Suono rilassante
Sveglia, audio naturale
Collegamento e impostazione
Dai la buonanotte e addormentati per davvero. 20 tracce audio integrate per aiutarti ad addormentarti e svegliarti meglio, 15 delle quali appositamente selezionate per creare un'atmosfera di calma nella tua camera, per cullarti in un sonno profondo e riposante. Addormentati con i suoni della natura come quelli della pioggia e delle foreste oppure rilassati con suoni tranquillizzanti come quelli del battito cardiaco e delle campanelle al vento o con tracce musicali studiate per favorire il sonno. Quando arriva la mattina, invece, potrai svegliarti con uno dei cinque suoni, tra cui il rintocco delle campane e il cinguettio degli uccelli. Oltre all'ampia selezione di suoni, puoi scegliere anche di svegliarti con una suoneria tradizionale o con la radio.
Questo sistema di spegnimento automatico rilassante ti consente di programmarne la durata affinché l'attenuamento della musica coincida con il tempo che normalmente impieghi per addormentarti. Oltre alle funzioni di risparmio energetico, l'attenuamento della musica agevola anche un piacevole torpore eliminando la necessità di regolare il volume o l'interruzione brusca della musica di sottofondo proprio quando inizi ad addormentarti.
Luci e colori possono influire sul tuo umore. Una combinazione può darti energia, un'altra rilassarti. Le luci colorate sono indubbiamente belle da vedere e possono migliorare qualsiasi stanza. Questa radiosveglia è dotata di luci di ambientazione multicolori in grado di riprodurre oltre 32.000 colori, offrendoti una gamma infinita di sfumature tra cui scegliere in base al tuo umore o allo stile della stanza.
3.4
su 5
11
Recensioni
kiaria80
04/09/2013
Italia
sveglia eccellente
Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJH5100 Radiosveglia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJH5100 Radiosveglia
redangelo
08/09/2013
Italia
Bella ed affidabile
Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJH5100 Radiosveglia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJH5100 Radiosveglia
mich
16/06/2013
België
Excellent achat
Il est dommage que la lumiere ne soit pas en parallele de la fonction de reveil ou d'endormissement pour le reste excellent produit
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJH5100 Clock Radio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJH5100 Clock Radio