ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso

Fuori produzione

Docking station per iPod/iPhone

AJ7245D/12

4.7

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Svegliati con dell'ottima musica

Inizia la giornata con questa docking station Philips. Grazie al sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti, l'uscita RMS da 20 W e una base docking per iPod/iPhone con connettore Lightning, il tuo risveglio sarà di gran lunga migliore e potrai ascoltare la radio tramite l'applicazione gratuita di Philips.

Vedi tutti i vantaggi

con questa docking station per iPod/iPhone

Svegliati con dell'ottima musica

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone

  • FM, doppia sveglia

  • 20 W, backup di ora e sveglia

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Potenza totale in uscita 20 W RMS

Potenza totale in uscita 20 W RMS

RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

02/07/2014

Italia

Italia

Prodotto veramente ottimo

Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

07/09/2013

Italia

Italia

Eccellente

Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

19/08/2013

Italia

Italia

Prodotto dalle caratteristiche buone

Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee