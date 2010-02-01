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Fuori produzione

Radiosveglia

AJ3540/12

Radiosveglia con ampio display

Una pratica radiosveglia dal display estremamente ampio per facilitare la lettura, dotata di due sveglie indipendenti: una per te, una per il tuo partner. Inizia la tua giornata in orario al suono della radio o della sveglia.

Vedi tutti i vantaggi

Radiosveglia con ampio display

  • Ampio display

Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi

Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Specifiche tecniche

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