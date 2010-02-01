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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJ3540/12
Radiosveglia con ampio display
Una pratica radiosveglia dal display estremamente ampio per facilitare la lettura, dotata di due sveglie indipendenti: una per te, una per il tuo partner. Inizia la tua giornata in orario al suono della radio o della sveglia.
Ampio display
Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.
Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.
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