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Fuori produzione
AJ3200/12
Svegliati al suono della radio FM e con lo smartphone carico
La radiosveglia Philips AJ3200 carica qualsiasi smartphone, iPhone o Android mentre dormi. La base flessibile si adatta perfettamente alla posizione della presa di qualsiasi telefono. Svegliati al suono della tua radio FM preferita e inizia la giornata completamente carico.
Ricarica universale
Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia
Basta con la confusione sul tuo comodino. Questa radiosveglia è dotata di tre basi intercambiabili per la ricarica del tuo iPhone, Android o altro smartphone. Utilizza il cavo Apple Lightning o un cavo per ricarica a 30 pin con la base giusta per il tuo iPhone e/o la base micro USB in dotazione per Android e altri smartphone. Una volta collegato il cavo alla base, riponi il tuo smartphone e comincia subito la ricarica. Anche i cavi sono nascosti alla vista per uno spazio più ordinato.
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.
La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.
2.1
su 5
64
Recensioni
EricM
12/08/2016
France
Compratore verificato
Un bon petit radio réveil avec supports de charge
c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3200 Radio-réveil
Sì, consiglio questo prodotto
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Markje73
28/12/2016
Nederland
Prima
Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!
Questa revisione è stata effettuata per AJ3200 Klokradio
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AleN23
20/09/2018
Italia
Philips sempre una garanzia
Preso per avere un supporto con ricarica smartphone da tenere in camera. Non uso la parte radio quindi non valuto questa, per la parte sveglia e ricarica per me tutto bene, come da aspettative. Carino e ben rifinito, materiali solidi si vede che è Philips. L'uscita USB per ricarica telefono è da 1A.
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