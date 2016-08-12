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Fuori produzione

Radiosveglia

AJ3200/12

2.1

| (64) Recensioni

Svegliati al suono della radio FM e con lo smartphone carico

La radiosveglia Philips AJ3200 carica qualsiasi smartphone, iPhone o Android mentre dormi. La base flessibile si adatta perfettamente alla posizione della presa di qualsiasi telefono. Svegliati al suono della tua radio FM preferita e inizia la giornata completamente carico.

Vedi tutti i vantaggi

Svegliati al suono della radio FM e con lo smartphone carico

  • Ricarica universale

  • Sintonizzazione digitale FM

  • Sveglia a due modalità

  • Backup di ora e sveglia

Basi di ricarica universale e sistema di gestione dei cavi senza ingombro

Basi di ricarica universale e sistema di gestione dei cavi senza ingombro

Basta con la confusione sul tuo comodino. Questa radiosveglia è dotata di tre basi intercambiabili per la ricarica del tuo iPhone, Android o altro smartphone. Utilizza il cavo Apple Lightning o un cavo per ricarica a 30 pin con la base giusta per il tuo iPhone e/o la base micro USB in dotazione per Android e altri smartphone. Una volta collegato il cavo alla base, riponi il tuo smartphone e comincia subito la ricarica. Anche i cavi sono nascosti alla vista per uno spazio più ordinato.

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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2.1

su 5

64

Recensioni

12/08/2016

France

France

Compratore verificato

Un bon petit radio réveil avec supports de charge

c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3200 Radio-réveil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3200 Radio-réveil

28/12/2016

Nederland

Nederland

Prima

Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!

Questa revisione è stata effettuata per AJ3200 Klokradio

Questa revisione è stata effettuata per AJ3200 Klokradio

20/09/2018

Italia

Italia

Philips sempre una garanzia

Preso per avere un supporto con ricarica smartphone da tenere in camera. Non uso la parte radio quindi non valuto questa, per la parte sveglia e ricarica per me tutto bene, come da aspettative. Carino e ben rifinito, materiali solidi si vede che è Philips. L'uscita USB per ricarica telefono è da 1A.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3200 Radiosveglia

Sì, consiglio questo prodotto

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