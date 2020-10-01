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Fuori produzione
32PHS4503/12
TV LED ultra sottile
Il TV Philips 4500 supererà tutte le tue aspettative grazie a una qualità dell'immagine ad alta definizione a un prezzo conveniente. Il suo design semplice ed elegante lo rende il complemento perfetto per qualsiasi ambiente della casa.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
TV LED
Pixel Plus HD
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
Il nostro nuovo piedistallo a bastoncini è stato progettato per modificare lo spazio sotto il televisore, laddove viene di solito collocato un supporto tradizionale, al fine di offrire un'esperienza visiva più coinvolgente. Un televisore stabile e innovativo.
La retroilluminazione LED ti assicura un consumo energetico ridotto e splendide linee combinate con luminosità elevata, contrasto incredibile e colori vivaci.
3.5
su 5
15
Recensioni
Corvo25
01/10/2020
Italia
Compratore verificato
Ottima qualità
Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.
Pro
Qualità video
Contro
Controllo vocale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Data di utilizzo 2020-04-01
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-04-01
nicocesa
16/09/2020
Italia
tutto funziona egregiamente
tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più
Pro
tutto benre
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Data di utilizzo 2019-09-16
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2019-09-16
WalterS68
29/07/2019
Italia
Perfetto
TV leggero, ma di grande potenzialità. Esteticamente fine e con cornice sottile.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.