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Fuori produzione

4500 seriesTV LED ultra sottile

32PHS4503/12

3.5

| (15) Recensioni

TV LED ultra sottile

Il TV Philips 4500 supererà tutte le tue aspettative grazie a una qualità dell'immagine ad alta definizione a un prezzo conveniente. Il suo design semplice ed elegante lo rende il complemento perfetto per qualsiasi ambiente della casa.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Pixel Plus HD

TV LED ultra sottile

  • 80 cm (32")

  • Picture Performance Index 200

  • TV LED

  • Pixel Plus HD

USB per la riproduzione di file multimediali

USB per la riproduzione di file multimediali

Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Supporti sottili e raffinati per un senso di leggerezza

Il nostro nuovo piedistallo a bastoncini è stato progettato per modificare lo spazio sotto il televisore, laddove viene di solito collocato un supporto tradizionale, al fine di offrire un'esperienza visiva più coinvolgente. Un televisore stabile e innovativo.

LED TV per immagini con un contrasto incredibile

La retroilluminazione LED ti assicura un consumo energetico ridotto e splendide linee combinate con luminosità elevata, contrasto incredibile e colori vivaci.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

15

Recensioni

01/10/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottima qualità

Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.

Pro

Qualità video

Contro

Controllo vocale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Data di utilizzo 2020-04-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Data di utilizzo 2020-04-01

16/09/2020

Italia

Italia

tutto funziona egregiamente

tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più

Pro

tutto benre

Contro

nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Data di utilizzo 2019-09-16

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2019-09-16

29/07/2019

Italia

Italia

Perfetto

TV leggero, ma di grande potenzialità. Esteticamente fine e con cornice sottile.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.