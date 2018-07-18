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Fuori produzione
32PHS4032/12
TV LED ultra sottile
Portatile e bello. Il TV Philips 4000 è stato progettato per seguirti. Grazie alla sua sagoma ultra sottile e alla cornice bianca, starà sempre bene in qualsiasi stanza.
80 cm (32")
TV LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index combina la tecnologia display e i motori avanzati di elaborazione delle immagini Philips per migliorare gli elementi della percezione: nitidezza, contrasto, movimento e colore. Indipendentemente dalla sorgente, potrai visualizzare sempre immagini estremamente nitide, dettagliate e profonde, neri più intensi e bianchi più luminosi, colori più vivaci e brillanti e un incarnato naturale e realistico.
La retroilluminazione LED ti assicura un consumo energetico ridotto e splendide linee combinate con luminosità elevata, contrasto incredibile e colori vivaci.
Sappiamo che desideri un TV di piccole dimensioni, bello e funzionale e per questo il nostro team ha realizzato una cornice elegante e sofisticata di colore bianco e finiture lucide: il risultato è un design semplice e moderno che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento per interni.
3.4
su 5
7
Recensioni
ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Sì, consiglio questo prodotto
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Claudius750
19/12/2017
Italia
Ottimo Prodotto
Televisore veramente molto bello con cornice ridotta. I piedini posizionati verso il centro permettono di posizionarlo anche su basi piccole. La ricezione del DTT è perfetta, i canali in HD si vedono splendidamente. Sono soddisfatto per il rapporto qualità/prezzo.
Sì, consiglio questo prodotto
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Ng599
11/01/2018
Italia
Ottimo per qualità prezzo
Sono soddisfatto sia della qualità video che audio. Comoda l’uscita ottica per inviare l’audio all’amplificatore AV home theatre e tramite hdmi invio il video dei vari dispositivi collegati all’impianto. Funzioni varie comode ed intuitive, si, lo consiglio. Tramite il telecomando riesco a mettere in pausa e play i video che invio tramite telefono al chromecast, trasformando il tv in Smart tv. Con poca spesa l’ho appeso al muro. Unici due punti che mi lasciano perplesso sono 1 Tv guide : se guardo i canali Mediaset mi nostra solo info su quei canali, per visualizzare ila guida dei canali Rai devo prima selezionare , ad esempio Rai 1 2 circa 10 secondi all’accensione e circa 3/4 per cambio canale , ma se seleziono un canale precedente allora il cambio è quasi immediato
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.