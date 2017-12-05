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Fuori produzione

4000 seriesTV LED sottile Full HD

32PFT4100/12

2.8

| (113) Recensioni

TV LED sottile Full HD

Il TV per oggi e per domani: TV LED sottile Philips serie 4100 Full HD con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e tutte le funzioni di cui hai bisogno come porte USB e HDMI extra per sfruttare il tuo TV a casa.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED sottile Full HD

  • 80 cm (32")

  • TV LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Cornice ultra sottile per ammirare un'immagine ancora più ampia

Cornice ultra sottile per ammirare un'immagine ancora più ampia

I TV tradizionali sono dotati di una cornice simile a quella di un quadro. La nostra cornice è moderna e ultra sottile, per farti ammirare un'immagine più ampia.

Il nostro nuovo piedistallo aperto crea un effetto di luce fluttuante

Un televisore dalle linee moderne e raffinate merita un supporto che lo metta in evidenza. Per questo i designer dei TV Philips hanno creato questo esclusivo piedistallo aperto che si integra alla perfezione nell'ambiente della tua casa.

Digital Crystal Clear: una precisione che vorrai condividere

Per consentirti di ammirare immagini naturali da qualsiasi sorgente, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita o il telegiornale, oppure quando vuoi condividere un video con gli amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.8

su 5

113

Recensioni

05/12/2017

Italia

Italia

Ottima TV Led HD

Un prodotto ottimale con un'immagine pulita, casse audio interne perfettamente funzionanti e valide. Consegna impeccabile e velocissima. Buon prodotto ed efficiente servizio !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

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21/09/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Prodotto di qualità, facilmente fruibile a prezzo competitivo. Unica pecca la difficoltà riscontrata nell'aggiornamento del firmware.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

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09/08/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto ottimale

Televisore con immagini eccellenti quasi tridimensionali,la visione sembra di uno schermo di pollici più grandi del 40.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 40PFT4100 TV LED sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 40PFT4100 TV LED sottile Full HD

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.