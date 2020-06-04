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Fuori produzione

4100 seriesTV LED ultra sottile Full HD

32PFS4132/12

3.6

| (32) Recensioni

TV LED ultra sottile Full HD

Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED ultra sottile Full HD

  • 80 cm (32")

  • TV LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

USB per la riproduzione di file multimediali

USB per la riproduzione di file multimediali

Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Digital Crystal Clear, per una precisione che vorrai condividere

Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.

Supporti sottili e raffinati per un senso di leggerezza

Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

32

Recensioni

2

04/06/2020

Italia

Italia

ottimo prodotto

Ottimo prodotto, peccato che per il multimediale non supporta il file system fat64 e NTFS. Nelle istruzioni per aggiornare il firmware via USB , scrivete che bisogna inserire la pendrive con i file di aggiornamento da TV spenta, e poi va accesa e aspettare la lettura dell'aggiornamento, altrimenti non si aggiorna e anche manualmente non trova il file.

Pro

immagini, estetica, possibilità di registrare da supporto esterno, dbv T2 main10.

Contro

il nero non e proprio nero, e si vedono le luci delle lampade ai due lati dello schermo

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2020-02-04

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2020-02-04

10/01/2020

Italia

Italia

ottimo prodotto

certi commenti mi fanno ridere. posso solo dire ottimo prodotto qualità prezzo.. per la cifra che ho speso (ben sotto i 200euro) ho un ottimo prodotto, sopratutto per la qualità delle immagini. certamente se volevo qualcosa di più, ci sono 32" da 300/400 e passa euro che sono un'altro pianeta, ma il mio portafogli non permetteva una cifra sopra i 200euro. ( vengo da un LED 24" pagato 140euro...) soddisfatto in peno, e lo consiglio, con la consapevolezza di quello che si spende.

Pro

video, e design.

Contro

lentezza cambio canali e audio un po sotto tono (comprensibile)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2018-12-10

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2018-12-10

08/01/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo televisore per immagini e suono nonchè semp

immagini naturali suono chiaro e pulito facilità di utilizzo, ho altri televisiori Philips e di altre marche blasonate ma questo è migliore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2018-12-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2018-12-08

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.