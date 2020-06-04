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Fuori produzione
32PFS4132/12
TV LED ultra sottile Full HD
Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.
80 cm (32")
TV LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.
3.6
su 5
32
Recensioni
ciro75
04/06/2020
Italia
ottimo prodotto
Ottimo prodotto, peccato che per il multimediale non supporta il file system fat64 e NTFS. Nelle istruzioni per aggiornare il firmware via USB , scrivete che bisogna inserire la pendrive con i file di aggiornamento da TV spenta, e poi va accesa e aspettare la lettura dell'aggiornamento, altrimenti non si aggiorna e anche manualmente non trova il file.
Pro
immagini, estetica, possibilità di registrare da supporto esterno, dbv T2 main10.
Contro
il nero non e proprio nero, e si vedono le luci delle lampade ai due lati dello schermo
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2020-02-04
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2020-02-04
luca774
10/01/2020
Italia
ottimo prodotto
certi commenti mi fanno ridere. posso solo dire ottimo prodotto qualità prezzo.. per la cifra che ho speso (ben sotto i 200euro) ho un ottimo prodotto, sopratutto per la qualità delle immagini. certamente se volevo qualcosa di più, ci sono 32" da 300/400 e passa euro che sono un'altro pianeta, ma il mio portafogli non permetteva una cifra sopra i 200euro. ( vengo da un LED 24" pagato 140euro...) soddisfatto in peno, e lo consiglio, con la consapevolezza di quello che si spende.
Pro
video, e design.
Contro
lentezza cambio canali e audio un po sotto tono (comprensibile)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2018-12-10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2018-12-10
08/01/2020
Italia
Compratore verificato
ottimo televisore per immagini e suono nonchè semp
immagini naturali suono chiaro e pulito facilità di utilizzo, ho altri televisiori Philips e di altre marche blasonate ma questo è migliore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2018-12-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2018-12-08
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.