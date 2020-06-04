Ho seguito questo televisore perché mi occorreva un 32” per la mia seconda casa. Le caratteristiche ed i commenti di chi lo aveva già acquistato mi hanno convinto ed al momento giusto l’ho comprato. Design semplice ma con funzioni di tutto rispetto:dotato di tutte le porte importanti da avere (scart,USB,HDMI) con ingresso sia digitale terrestre che satellitare , provvisto anche di lettore CAM. L’installazione è stata molto semplice ed in un attimo è avvenuta. Quanto dichiarato da altri acquirenti riguardo al cambio canali non velocissimo mi trova parzialmente d’accordo,personalmente non mi dà alcun fastidio. Piccolo neo che invece vorrei segnalare sono i due piedini di plastica che sostengono il televisore. La sensazione è che siano molto leggeri ed avrei preferito qualcosa di più solido...