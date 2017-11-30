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Fuori produzione

4000 seriesTV LED ultra sottile Full HD

32PFS4131/12

3.6

| (46) Recensioni

TV LED ultra sottile Full HD

L'elegante design della serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear valorizza la tua casa. Goditi la qualità delle immagini full HD e l'audio nitido per un divertimento senza riserve.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED ultra sottile Full HD

  • 80 cm (32")

  • TV LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Linee ultra sottili per un profilo elegante

Linee ultra sottili per un profilo elegante

Sottile, all'avanguardia, elegante e preciso: queste sono le caratteristiche del profilo ultra sottile di Philips. Eravamo certi che un dispositivo così sottile ti avrebbe interessato, soprattutto grazie al tocco di stile sofisticato che conferirà agli interni della tua casa.

Piedistalli sottilissimi in nero

Scuri, misteriosi e incredibilmente forti. I piedistalli sottili neri Philips portano il tuo TV a un livello superiore. La struttura resistente in un design ultrasottile rispecchia fedelmente l'eleganza e lo stile del tuo nuovo televisore. Se a questo si aggiunge la stabilità elevata, viene da chiedersi come sia possibile che un oggetto così piccolo possa fare così tanto.

Digital Crystal Clear, per una precisione che vorrai condividere

Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

46

Recensioni

30/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

great tv

I am very happy with this model. Very great picture

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Sì, consiglio questo prodotto

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21/01/2018

France

France

exellent produit

tres simple a installé très bonne qualitée d'image et de son fonctionne très bien que se soit avec une antenne rateaux ou avec la parabole je recommande vivement et en plus pas chère

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 49PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 49PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

03/04/2017

Suisse

Suisse

Compratore verificato

Philips téléviseur 32"

Très bon matériel Facile d'installation et d'utilisation Simple et efficace

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.