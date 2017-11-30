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Fuori produzione
32PFS4131/12
TV LED ultra sottile Full HD
L'elegante design della serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear valorizza la tua casa. Goditi la qualità delle immagini full HD e l'audio nitido per un divertimento senza riserve.
80 cm (32")
TV LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Sottile, all'avanguardia, elegante e preciso: queste sono le caratteristiche del profilo ultra sottile di Philips. Eravamo certi che un dispositivo così sottile ti avrebbe interessato, soprattutto grazie al tocco di stile sofisticato che conferirà agli interni della tua casa.
Scuri, misteriosi e incredibilmente forti. I piedistalli sottili neri Philips portano il tuo TV a un livello superiore. La struttura resistente in un design ultrasottile rispecchia fedelmente l'eleganza e lo stile del tuo nuovo televisore. Se a questo si aggiunge la stabilità elevata, viene da chiedersi come sia possibile che un oggetto così piccolo possa fare così tanto.
Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
3.6
su 5
46
Recensioni
sofronije
30/11/2017
United Kingdom
great tv
I am very happy with this model. Very great picture
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Sì, consiglio questo prodotto
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radermacher
21/01/2018
France
exellent produit
tres simple a installé très bonne qualitée d'image et de son fonctionne très bien que se soit avec une antenne rateaux ou avec la parabole je recommande vivement et en plus pas chère
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 49PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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Nagolet
03/04/2017
Suisse
Compratore verificato
Philips téléviseur 32"
Très bon matériel Facile d'installation et d'utilisation Simple et efficace
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.