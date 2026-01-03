Un basso ritardo di input riduce il ritardo di tempo tra i dispositivi e il monitor

L'input lag è il tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi collegati e la visualizzazione del risultato sullo schermo. Un input lag ridotto diminuisce il ritardo tra l'immissione di un comando dai dispositivi e la sua ricezione da parte del monitor, migliorando notevolmente l'esperienza con i videogiochi che richiedono riflessi pronti, aspetto particolarmente importante per chi gioca a titoli competitivi e dal ritmo frenetico.