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Garanzia di 2 anni
27M2N3200S/01
Amplia il tuo orizzonte di gioco
Questo monitor consente di giocare con precisione e rapidità a una frequenza di 180 Hz. Inoltre, garantisce immagini nitide di qualità HDR e una risoluzione Full HD e offre un'eccellente esperienza di gioco a 360 gradi.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Affronti sessioni di gioco intense e competitive. Esigi un display con immagini ultra fluide e senza ritardi. Questo display ridisegna l'immagine sullo schermo fino a 180 volte al secondo, risultando di fatto più veloce di un display standard. Una frequenza fotogrammi inferiore può far sembrare che i nemici saltino da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi di 180Hz, ottieni sullo schermo quelle immagini cruciali mancanti che mostrano i movimenti dei nemici in modo ultra fluido, così puoi prenderli facilmente di mira. Grazie al ritardo di ingresso estremamente ridotto e all'assenza di screen tearing, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Questa funzione è pensata per un gameplay ricco di azione. Non solo offre un'esperienza di gioco praticamente priva di sfocature, ma si abbina perfettamente anche a frame rate elevati per garantire immagini estremamente nitide e di qualità superiore.
Recensioni
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
sRGB: in base all'area su CIE1931
Copertura Adobe RGB e DCI-P secondo gli standard CIE1976
Questo monitor mira alla sostenibilità: i piedini del piedistallo sono realizzati per il 35% in plastica riciclata e il telaio del monitor è composto per l'85% da plastica riciclata post consumo.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini delle funzionalità.