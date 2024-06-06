Frequenza di aggiornamento di 180Hz per immagini brillanti e ultra fluide

Affronti sessioni di gioco intense e competitive. Esigi un display con immagini ultra fluide e senza ritardi. Questo display ridisegna l'immagine sullo schermo fino a 180 volte al secondo, risultando di fatto più veloce di un display standard. Una frequenza fotogrammi inferiore può far sembrare che i nemici saltino da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi di 180Hz, ottieni sullo schermo quelle immagini cruciali mancanti che mostrano i movimenti dei nemici in modo ultra fluido, così puoi prenderli facilmente di mira. Grazie al ritardo di ingresso estremamente ridotto e all'assenza di screen tearing, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto.