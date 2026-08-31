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Gaming monitorMonitor da gaming Full HD

27M2N3200NF/00

4

| (2) Recensioni

Amplia il tuo orizzonte di gioco

Questo monitor IPS da 27 pollici offre immagini nitide per il gaming. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 144 Hz e a Smart MBR da 0,5 ms, otterrai immagini brillanti e un'esperienza di gioco completa e di qualità.

Vedi tutti i vantaggi

Amplia il tuo orizzonte di gioco

  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Frequenza di aggiornamento di 144Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Frequenza di aggiornamento di 144Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Vuoi un gioco intenso, competitivo. Vuoi un display che ti offra immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 144 volte al secondo, ossia con una velocità 2,4 volte superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi da 144Hz, potrai godere delle immagini più importanti sullo schermo che mostrano il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto

Un basso ritardo di input riduce il ritardo di tempo tra i dispositivi e il monitor

Un basso ritardo di input riduce il ritardo di tempo tra i dispositivi e il monitor

L'input lag è il tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi collegati e la visualizzazione del risultato sullo schermo. Un input lag ridotto diminuisce il ritardo tra l'immissione di un comando dai dispositivi e la sua ricezione da parte del monitor, migliorando notevolmente l'esperienza con i videogiochi che richiedono riflessi pronti, aspetto particolarmente importante per chi gioca a titoli competitivi e dal ritmo frenetico.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

2

Recensioni

4
2
1

31/08/2026

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

What's not to like!

Clear image which fills the screen. What's not to like!

Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-07-16

Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-07-16

12/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Missing Linux Support for Display Management

As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.

Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.

  3. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  4. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse.

  5. La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  6. Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  7. Tieni presente che la funzione di input lag basso è attiva in modo permanente e non può essere disattivata.

  8. Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®

  11. Questo monitor mira alla sostenibilità: il telaio del monitor è realizzato per l'85% in plastica riciclata post consumo.

  12. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini delle funzionalità.

  13. I prodotti e gli accessori elencati in questo volantino possono variare a seconda del Paese e della regione.