SmartContrast per dettagli intensi dei livelli di nero

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati, regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per migliorare dinamicamente il contrasto e offrire immagini e video digitali ottimali, anche durante i giochi in cui vengono visualizzate tonalità scure. Quando è selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una visualizzazione perfetta delle applicazioni da ufficio di uso quotidiano e un minore consumo energetico.