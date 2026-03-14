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Garanzia di 2 anni
27E2N2500/00
Progettato per la massima precisione
Questo monitor è ricco di funzioni che consentono di lavorare con assoluta precisione. Grazie alla risoluzione Quad HD, alla velocità di aggiornamento di 120 Hz e a un MPRT di 1 ms, questo monitor è in grado di riprodurre immagini estremamente dettagliate e definite.
Serie 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre angoli visuali estremamente ampi di 178/178 gradi, consentendo di guardare il display da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS offrono immagini straordinariamente nitide con colori vivaci, risultando ideali non solo per foto, film e navigazione sul Web, ma anche per applicazioni professionali che richiedono colori accurati e una luminosità uniforme in ogni momento.
Questi schermi Philips offrono immagini Crystalclear Quad HD da 2560x1440 pixel. Grazie a pannelli ad alte prestazioni con un'elevata densità di pixel, supportati da sorgenti ad alta larghezza di banda, questi nuovi display daranno vita alle vostre immagini e alla vostra grafica. Che siate professionisti esigenti che necessitano di informazioni estremamente dettagliate per soluzioni CAD-CAM, utilizziate applicazioni grafiche 3D o siate esperti di finanza alle prese con enormi fogli di calcolo, i display Philips vi offriranno immagini Crystalclear.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati, regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per migliorare dinamicamente il contrasto e offrire immagini e video digitali ottimali, anche durante i giochi in cui vengono visualizzate tonalità scure. Quando è selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una visualizzazione perfetta delle applicazioni da ufficio di uso quotidiano e un minore consumo energetico.
4.0
su 5
38
Recensioni
Gabbiani
14/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è ottimo e a un costo molto contenuto
Installazione avvenuta nel collegamento tra pc e monitor istantanea automatica
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-02-14
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-02-14
DODO2000
29/01/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo
monitor con ottimo rapporto qualità/prezzo. La risoluzione dello schermo è adeguata per una buona e chiara visione
Pro
buone caratteristiche al giusto prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2024-12-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2024-12-29
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Compratore verificato
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Valore del tempo di risposta uguale a SmartResponse
La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.