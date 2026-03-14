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  • Etichetta della classe di efficienza energetica
    Progettato per la massima precisione
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MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

4

| (38) Recensioni

Progettato per la massima precisione

Questo monitor è ricco di funzioni che consentono di lavorare con assoluta precisione. Grazie alla risoluzione Quad HD, alla velocità di aggiornamento di 120 Hz e a un MPRT di 1 ms, questo monitor è in grado di riprodurre immagini estremamente dettagliate e definite.

Vedi tutti i vantaggi

Progettato per la massima precisione

  • Serie 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tecnologia IPS LED con ampio angolo visuale per immagini e colori accurati

Tecnologia IPS LED con ampio angolo visuale per immagini e colori accurati

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre angoli visuali estremamente ampi di 178/178 gradi, consentendo di guardare il display da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS offrono immagini straordinariamente nitide con colori vivaci, risultando ideali non solo per foto, film e navigazione sul Web, ma anche per applicazioni professionali che richiedono colori accurati e una luminosità uniforme in ogni momento.

Immagini cristalline con Quad HD 2560 x 1440 pixel

Immagini cristalline con Quad HD 2560 x 1440 pixel

Questi schermi Philips offrono immagini Crystalclear Quad HD da 2560x1440 pixel. Grazie a pannelli ad alte prestazioni con un'elevata densità di pixel, supportati da sorgenti ad alta larghezza di banda, questi nuovi display daranno vita alle vostre immagini e alla vostra grafica. Che siate professionisti esigenti che necessitano di informazioni estremamente dettagliate per soluzioni CAD-CAM, utilizziate applicazioni grafiche 3D o siate esperti di finanza alle prese con enormi fogli di calcolo, i display Philips vi offriranno immagini Crystalclear.

SmartContrast per dettagli intensi dei livelli di nero

SmartContrast per dettagli intensi dei livelli di nero

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati, regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per migliorare dinamicamente il contrasto e offrire immagini e video digitali ottimali, anche durante i giochi in cui vengono visualizzate tonalità scure. Quando è selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una visualizzazione perfetta delle applicazioni da ufficio di uso quotidiano e un minore consumo energetico.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

38

Recensioni

14/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è ottimo e a un costo molto contenuto

Installazione avvenuta nel collegamento tra pc e monitor istantanea automatica

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-02-14

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-02-14

29/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

monitor con ottimo rapporto qualità/prezzo. La risoluzione dello schermo è adeguata per una buona e chiara visione

Pro

buone caratteristiche al giusto prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2024-12-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2024-12-29

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

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Esclusioni di responsabilità

  1. Valore del tempo di risposta uguale a SmartResponse

  2. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  3. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  4. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  5. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.