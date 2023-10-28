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Amplia il tuo orizzonte di gioco
Noi di Philips puntiamo tutto su una velocità "fuori dal comune". Questo monitor è dotato di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e di un display Full HD 16:9 per usufruire di un'azione di gioco in tempo reale con immagini nitide e dettagliate.
Evnia 3000
25 (24,5"/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Quando si gioca ai titoli d'azione più intensi e coinvolgenti, la frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240 Hz offre un'esperienza di gioco estremamente fluida e priva di ritardi. Questo monitor Philips ridisegna l'immagine sullo schermo fino a 240 volte al secondo, a una velocità nettamente superiore rispetto a un monitor standard. Soprattutto nei giochi dal ritmo serrato, come gli FPS e i giochi di corse, 240 Hz garantiscono immagini in movimento di nitidezza e qualità superiori. Con il monitor Philips da 240 Hz, le sequenze d'azione durante il gioco appaiono prive di scatti ed effetti fantasma. Vivrai un'esperienza di gioco più coinvolgente e realistica.
Philips Evnia con Smart MBR da 0,5°ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche saranno rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.
L'input lag è il tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi collegati e la visualizzazione del risultato sullo schermo. Un input lag ridotto diminuisce il ritardo tra l'immissione di un comando dai dispositivi e la sua ricezione da parte del monitor, migliorando notevolmente l'esperienza con i videogiochi che richiedono riflessi pronti, aspetto particolarmente importante per chi gioca a titoli competitivi e dal ritmo frenetico.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Pro
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Contro
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta uguale a SmartResponse
La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.