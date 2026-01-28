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Amplia il tuo orizzonte di gioco
Questo monitor IPS da 24 pollici offre immagini nitide per il gaming. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 144 Hz e a Smart MBR da 0,5 ms, otterrai immagini brillanti e un'esperienza di gioco completa e di qualità.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Vuoi un gioco intenso, competitivo. Vuoi un display che ti offra immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 144 volte al secondo, ossia con una velocità 2,4 volte superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi da 144Hz, potrai godere delle immagini più importanti sullo schermo che mostrano il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto
L'input lag è il tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi collegati e la visualizzazione del risultato sullo schermo. Un input lag ridotto diminuisce il ritardo tra l'immissione di un comando dai dispositivi e la sua ricezione da parte del monitor, migliorando notevolmente l'esperienza con i videogiochi che richiedono riflessi pronti, aspetto particolarmente importante per chi gioca a titoli competitivi e dal ritmo frenetico.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.3
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Maxbite
28/01/2026
United Kingdom
Compratore verificato
Bring your games to life!
Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!
Pro
Great colour balance and very responsive
Contro
No USB C cable inncluded
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-12-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-12-28
Ocelot4354
29/07/2025
United Kingdom
Excellent Full HD monitor for productivty and gami
I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.
Pro
Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate
Contro
The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-06-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-06-29
jxta
23/09/2025
Portugal
o producto tem uma boa gama de cores
atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Date of Use 2025-05-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Date of Use 2025-05-23
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta uguale a SmartResponse
Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.
La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
Questo monitor mira alla sostenibilità: il telaio del monitor è realizzato per l'85% in plastica riciclata post consumo.
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Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.