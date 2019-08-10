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Fuori produzione
Immagini nitide, prestazioni eccellenti
Lo schermo con PowerSensor di Philips, con l'85% di plastica riciclata e alloggiamento privo di PVC e BFR è ideale per una produttività ecocompatibile
B-Line
24 (24,1”/61,1 cm diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino al 70% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio.
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
Con l'uscita DisplayPort è possibile collegare più schermi ad alta risoluzione con un solo cavo dal display principale al computer. La possibilità di collegare più display consente di creare un desktop ordinato senza troppi fili.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
jackie58
10/08/2019
Italia
un po' difficile da configurare
un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse