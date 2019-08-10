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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Immagini nitide, prestazioni eccellenti

Lo schermo con PowerSensor di Philips, con l'85% di plastica riciclata e alloggiamento privo di PVC e BFR è ideale per una produttività ecocompatibile

Vedi tutti i vantaggi

con PowerSensor

Immagini nitide, prestazioni eccellenti

  • B-Line

  • 24 (24,1”/61,1 cm diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici

PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino al 70% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio.

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli visuale

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

Uscita DisplayPort per il collegamento di monitor aggiuntivi

Con l'uscita DisplayPort è possibile collegare più schermi ad alta risoluzione con un solo cavo dal display principale al computer. La possibilità di collegare più display consente di creare un desktop ordinato senza troppi fili.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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3
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1

10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

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  3. La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2

  4. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse