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Fuori produzione
Monitor TV Full HD digitale dal design elegante
Prestazioni multimediali ottimali, finitura lucida e display Full HD 1080p di alta qualità con sintonizzatore TV digitale! Inoltre grazie agli ingressi HDMI e AV e all'audio potente il modello 221T1 dà un nuovo significato alla parola intrattenimento!
T-line da 55 cm (21,5")
1920x1080 Full HD
'-
Un sintonizzatore TV incorporato nel monitor per visualizzare sia segnali televisivi che dati del computer.
Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.
4.0
su 5
16
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
lemarn
09/10/2011
France
Bonne résolution / facilité d'emploi
Facile à installer, bonne connectivité, dommage qu'il n'y ai pas la reconnaissance du signal audio DTS.
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Questa revisione è stata effettuata per 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
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Capsael
29/11/2020
España
Sonido espectacular e imagen muy bien
Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".
Pro
Sonido, entradas... recepcion de señal
Contro
de verdad: NADA
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Questa revisione è stata effettuata per 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Data di utilizzo 2019-11-29
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Data di utilizzo 2019-11-29
Kass
15/05/2012
España
Fiabilidad de una marca
Creo que fue mi padre quien me inculcó valorar la diferencia y la calidad, y ahora que mi profesión se basa en la imagen no sabe cuánto se lo agradezco. Tengo una Philips match line de las primeras que salieron y siempre me ha llamado la atención su nitidez y colores vivos, su diseño espectacular, sobrio y elegante.. La fiabilidad de una marca que nunca me ha defraudado, siempre a la vanguardia!
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Questa revisione è stata effettuata per 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
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