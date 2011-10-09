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Fuori produzione

Monitor LCD con sint. TV digitale

221T1SB/00

4

| (16) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

Monitor TV Full HD digitale dal design elegante

Prestazioni multimediali ottimali, finitura lucida e display Full HD 1080p di alta qualità con sintonizzatore TV digitale! Inoltre grazie agli ingressi HDMI e AV e all'audio potente il modello 221T1 dà un nuovo significato alla parola intrattenimento!

Vedi tutti i vantaggi

Monitor TV Full HD digitale dal design elegante

  • T-line da 55 cm (21,5")

  • 1920x1080 Full HD

Telecomando per le funzioni TV

'-

Sintonizzatore TV incorporato per vedere programmi televisivi sul PC

Un sintonizzatore TV incorporato nel monitor per visualizzare sia segnali televisivi che dati del computer.

SmartContrast 50000:1 per dettagli in tonalità di nero davvero incredibili

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

16

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

1

09/10/2011

France

France

Bonne résolution / facilité d'emploi

Facile à installer, bonne connectivité, dommage qu'il n'y ai pas la reconnaissance du signal audio DTS.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

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Questa revisione è stata effettuata per 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

29/11/2020

España

España

Sonido espectacular e imagen muy bien

Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".

Pro

Sonido, entradas... recepcion de señal

Contro

de verdad: NADA

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Questa revisione è stata effettuata per 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Data di utilizzo 2019-11-29

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2019-11-29

15/05/2012

España

España

Fiabilidad de una marca

Creo que fue mi padre quien me inculcó valorar la diferencia y la calidad, y ahora que mi profesión se basa en la imagen no sabe cuánto se lo agradezco. Tengo una Philips match line de las primeras que salieron y siempre me ha llamado la atención su nitidez y colores vivos, su diseño espectacular, sobrio y elegante.. La fiabilidad de una marca que nunca me ha defraudado, siempre a la vanguardia!

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Questa revisione è stata effettuata per 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

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