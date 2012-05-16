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Monitor LED

196V3LAB/00

4.1

| (15) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci

Questo accattivante schermo sottile è davvero facile da utilizzare. Funzionalità essenziali quali SmartContrast, per immagini chiare e ricche di dettagli, e altoparlanti stereo che ottimizzano l'esperienza multimediale, fanno di questo sistema un'ottima scelta!

Vedi tutti i vantaggi

Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci

  • V Line

  • 47 cm (18,5")

Adatto a qualsiasi stile di vita

SmartContrast 10.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Design accattivante sottile e lucido

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

15

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

3

16/05/2012

Italia

Italia

Ottimo monitor!

Ottimi colori. Molto luminoso. Dimensioni ridotte e molto leggero. Alimentatore 220v interno. Attacco DVI.

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Questa revisione è stata effettuata per 196V3LAB Monitor LED

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15/05/2012

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualita' prezzo

Eccellete anche come disegner ottimo il set dei comandi buon audio grazie

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27/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great design & performance in cheap

This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 196V3LAB LED monitor

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