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Fuori produzione
Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci
Questo accattivante schermo sottile è davvero facile da utilizzare. Funzionalità essenziali quali SmartContrast, per immagini chiare e ricche di dettagli, e altoparlanti stereo che ottimizzano l'esperienza multimediale, fanno di questo sistema un'ottima scelta!
V Line
47 cm (18,5")
Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.
4.1
su 5
15
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Cemut
16/05/2012
Italia
Ottimo monitor!
Ottimi colori. Molto luminoso. Dimensioni ridotte e molto leggero. Alimentatore 220v interno. Attacco DVI.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V3LAB Monitor LED
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Dhyan
15/05/2012
Italia
Ottimo rapporto qualita' prezzo
Eccellete anche come disegner ottimo il set dei comandi buon audio grazie
Sì, consiglio questo prodotto
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MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V3LAB LED monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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