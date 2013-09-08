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Fuori produzione

Monitor LCD con retroilluminazione LED

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci

Questo accattivante schermo sottile è davvero facile da utilizzare. Funzionalità essenziali quali SmartContrast, per immagini chiare e ricche di dettagli, e altoparlanti stereo che ottimizzano l'esperienza multimediale, fanno di questo sistema un'ottima scelta!

Vedi tutti i vantaggi

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  • V Line

  • 47 cm (18,5")

Adatto a qualsiasi stile di vita

Display ecocompatibile senza mercurio

I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.

Design accattivante sottile e lucido

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

14

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

1

08/09/2013

Italia

Italia

un eccellente prodotto

Cercavo un monitor con ingresso dvi oltre a vga l'ho trovato in philips monitor lcd , mi ritengo veramente soddisfatto di questo prodotto spendendo poco ,grazie.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED

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16/04/2013

Italia

Italia

ottima

ottima tv, semplice con il telecomando,belli i colori

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16/10/2012

Italia

Italia

prodotto eccellente

questo monitor per pc non e' il massimo, ma comunque e' un buonissimo prodotto, la porta DVI che ha la cercavo in altri monitor simili ma ho scelto philips perche' è una garanzia.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED

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