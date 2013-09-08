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Fuori produzione
Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci
Questo accattivante schermo sottile è davvero facile da utilizzare. Funzionalità essenziali quali SmartContrast, per immagini chiare e ricche di dettagli, e altoparlanti stereo che ottimizzano l'esperienza multimediale, fanno di questo sistema un'ottima scelta!
V Line
47 cm (18,5")
I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.
4.3
su 5
14
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
frankie57
08/09/2013
Italia
un eccellente prodotto
Cercavo un monitor con ingresso dvi oltre a vga l'ho trovato in philips monitor lcd , mi ritengo veramente soddisfatto di questo prodotto spendendo poco ,grazie.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
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charlotte
16/04/2013
Italia
ottima
ottima tv, semplice con il telecomando,belli i colori
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
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frankie57
16/10/2012
Italia
prodotto eccellente
questo monitor per pc non e' il massimo, ma comunque e' un buonissimo prodotto, la porta DVI che ha la cercavo in altri monitor simili ma ho scelto philips perche' è una garanzia.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
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