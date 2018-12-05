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Garanzia di 2 anni
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Prestazioni elettriche perfette
Philips LED-CANbus FOG è l'accessorio ideale per i fendinebbia a LED o i fari con base a LED H11. Facile da installare, garantisce una compatibilità elettrica perfetta con la vettura, eliminando eventuali problemi legati agli avvisi sul cruscotto.
Per LED-HL [~H11] e fendinebbia a LED
Confezione da: 2
Sistema innovativo per l'automotive
Alcuni modelli di auto pongono particolari sfide con i LED di alta gamma. Gli esclusivi adattatori Philips CANbus garantiscono un funzionamento corretto a fronte di qualsiasi inconveniente elettrico, eliminando eventuali problemi legati agli avvisi sul cruscotto o allo sfarfallio dei LED.
Grazie al design avanzato, l'adattatore CANbus è facile da installare e garantisce buone prestazioni fin dal primo giorno.
Il design ideato per il settore automobilistico dell'adattatore CANbus prende in considerazione le difficili condizioni di utilizzo quotidiano all'interno del vano motore.
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Recensioni
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.