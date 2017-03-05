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Fuori produzione
12972RVB1
Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
Le lampadine per auto Philips RacingVision sono la scelta perfetta per gli amanti della guida. Con prestazioni eccellenti e fino a 150% in più di luminosità, potrai reagire più rapidamente per un’esperienza di guida più sicura ed eccitante.
Tipo di lampadina: H7
Confezione da: 1
12 V, 55 W
Quando ti metti al volante di sera devi poter contare sulla migliore visibilità. Più riesci a vedere con nitidezza, maggiore sarà la velocità di reazione a qualsiasi ostacolo sulla strada. Le lampadine per fari Philips RacingVision migliorano la visibilità con fino a 150% di luminosità in più. Potrai individuare ostacoli sulla strada in anticipo rispetto alle altre lampadine alogene meno potenti e goderti un viaggio più sicuro e piacevole.
Con luci migliori e più luminose, potrai dare il meglio di te quando sei al volante. Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, alla pressione del gas interno fino a 13 bar , al rivestimento di precisione cromato e al vetro al quarzo di alta qualità con protezione dai raggi UV, le lampadine per fari Philips RacingVision rappresentano il nuovo standard nel settore dell'illuminazione per auto. Sono, infatti, state progettate per prestazioni e visibilità senza compromessi, per una guida più rilassata, controllata ed entusiasmante.
Gli automobilisti sportivi desiderano ottenere prestazioni superiori delle loro vetture. Con una luminosità su strada fino a 150% in più, le Philips RacingVision sono omologate per offrirti un'esperienza divertente su strada e fuori strada.
2.3
su 5
3
Recensioni
Curby
05/03/2017
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Sì, consiglio questo prodotto
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Luca1541
29/12/2016
Italia
h7 racing
Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca
Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto
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maDa
03/02/2017
France
Durée de vie nulle
Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.
Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
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