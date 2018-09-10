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WhiteVision ultraLook bianco ed elegante

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Look irresistibile

Philips WhiteVision ultra H4, grazie all’ultima versione della formula di rivestimento, offre una straordinaria luce 4200 Kelvin. Si tratta delle luci alogene a norma stradale più bianche disponibili nel nostro portafoglio prodotti e la scelta perfetta se sei in cerca di un look alla moda.

Vedi tutti i vantaggi

Eleganti luci bianche per la tua auto

Look irresistibile

  • Tipo di lampadina: H4

  • 12 V, 55/60 W

  • Fino al 60% di visibilità in più

  • Fino a 4200 K

  • Numero di lampadine: 1

Luce bianca nitida fino a 4200 Kelvin

Con una potenza che raggiunge i 4200 Kelvin, le luci Philips WhiteVision ultra rivoluzionano il look della tua auto con una luce bianca e nitida. La scelta giusta per un’esperienza di guida luminosa e alla moda!

Fari alogeni di ultima generazione che offrono un look estremamente elegante

Philips WhiteVision ultra è pensato per coloro in cerca di un look moderno e un aspetto che richiama l’illuminazione a LED, pur disponendo di un veicolo con tecnologia alogena. Grazie alla nuova formula di rivestimento del vetro, le lampadine WhiteVision ultra sono le nostre luci più bianche a norma stradale che conferiscono un look elegante ai vostri fari.

Straordinari fari bianchi approvati dal codice stradale per un look elegante

Le nuove lampadine per fari WhiteVision ultra sono omologate ECE per illuminare la strada di luce bianca. Un look accattivante nella piena regolarità del codice stradale, senza compromettere la sicurezza abbagliando l'auto davanti, regala una visibilità magnifica.

Specifiche tecniche

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