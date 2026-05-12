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Cosa si può utilizzare per caricare i prodotti Philips con ricarica USB?

Se il prodotto per la cura personale Philips è dotato di un cavo di ricarica USB, caricarlo utilizzando il cavo insieme a un adattatore a parete IPX4 Philips o un altro metodo di ricarica adeguato, come quelli elencati di seguito.

Nota: prima di caricare il prodotto, leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza riportate di seguito. Per tutte le informazioni importanti sulla sicurezza, consultare la documentazione fornita con il prodotto.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HS5980/15 , HS9980/15 , HS7980/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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