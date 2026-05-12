Cosa si può utilizzare per caricare i prodotti Philips con ricarica USB?

Se si carica il prodotto Philips in un ambiente umido (ad esempio in bagno), utilizzare sempre un adattatore IPX4 per garantire una ricarica sicura. IPX4 indica che l'adattatore è resistente agli schizzi.



Qualunque sia l'adattatore scelto, assicurarsi che soddisfi i requisiti riportati di seguito (queste informazioni sono solitamente stampate sull'adattatore stesso).



Tensione in ingresso: 100-240 V.

Tensione in uscita: 5 V.

Potenza in uscita: 1 A o superiore.

Impermeabilità: IPX4* per ambienti umidi.

Marchio di approvazione: marchio di approvazione/certificazione pertinente per il proprio Paese (ad es. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, ecc.)



Importante: l'utilizzo di un'unità di alimentazione non certificata potrebbe causare pericoli o lesioni gravi. Scollegare sempre il prodotto dall'adattatore prima di pulirlo con acqua.

*Suggerimento: la X in IPX4 è un segnaposto e nella descrizione di un adattatore può comparire un'altra cifra al suo posto (ad esempio IP24 o IP44). Finché la seconda cifra dopo “IP” è “4”, l'adattatore è classificato come impermeabile.