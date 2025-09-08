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Philips Lumea non emette flash

La mancata emissione di flash da parte di Lumea potrebbe dipendere da uno dei seguenti motivi:

  • Pelle troppo scura
  • Collegamento non corretto dell'accessorio
  • Contatto con la pelle non adeguato
  • Presenza di sporco sul sensore

Continuare a leggere per ulteriori informazioni.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRI951/00, SC1999/00, SC1997/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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