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Non capisco il significato delle luci del mio tiralatte

Se non si comprende il significato delle luci sul tiralatte elettrico Philips Avent, leggere le istruzioni riportate di seguito.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF395/01, SCF395/31, SCF397/31. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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