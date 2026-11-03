Non capisco il significato delle luci del mio tiralatte

Quando il livello di aspirazione cambia, sul display viene visualizzato il livello di aspirazione selezionato per alcuni secondi, quindi viene nuovamente visualizzata la modalità selezionata.



Per rendere il tiralatte più comodo ed efficace, la modalità di stimolazione ha 8 livelli di aspirazione e la modalità di estrazione ha 16 livelli diversi (vedere l'immagine riportata di seguito). Utilizzando i tasti freccia, è possibile aumentare e diminuire il livello per trovare quello più adatto alle proprie esigenze.



Per rendere i passaggi più comodi, il tiralatte aumenta lentamente i livelli di aspirazione all'avvio e quando passa da una modalità all'altra.