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Fuori produzione

Cuffia wireless

TAKH402PK/00

4.2

| (5) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Blu
Blu
Rosa
Rosa

Risplendi come una stella

Sorprendili con le cuffie sovrauricolari che si illuminano. Queste robuste cuffie wireless sono dotate di limitazione di volume a 85 dB. Il pannello a LED nel padiglione auricolare consente ai bambini di illuminare il loro stile con luci colorate.

Vedi tutti i vantaggi

Risplendi come una stella

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

20 ore di riproduzione. Nessun cavo, nessun groviglio

Dai viaggi lontani fino a un'intera settimana trascorsa davanti allo schermo, i bambini adoreranno queste cuffie sovrauricolari wireless. Offrono 20 ore di riproduzione con una sola ricarica: abbastanza per divertirsi per qualche giorno o più.

Driver acustici da 32 mm. Audio nitido

Progettate appositamente per proteggere le orecchie più giovani, queste cuffie vantano driver acustici da 32 mm che sono stati limitati a 85 dB. Puoi rilassarti, sapendo che i tuoi bambini si divertono con i loro brani, video e giochi in tutta sicurezza.

Comodi cuscinetti per orecchie e fascia. Ideali per le orecchie dei più giovani

I soffici cuscinetti e la morbida fascia assicurano il massimo comfort ai bambini, sia che stiano ascoltando musica o guardando i loro YouTuber preferiti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

5

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

07/01/2021

Italia

Italia

Dipendente Philips

Eccezionale Dono Natalizio

[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top

Pro

Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina

Contro

Sinceramente nessuo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Cuffia wireless

Data di utilizzo 2019-12-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Cuffia wireless

Data di utilizzo 2019-12-07

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Pro

pensado para los niños

Contro

un poco más de autonomía

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Data di utilizzo 2019-03-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Data di utilizzo 2019-03-08

06/09/2021

España

España

Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.

Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Data di utilizzo 2021-08-06

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Data di utilizzo 2021-08-06

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