Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Risplendi come una stella
Sorprendili con le cuffie sovrauricolari che si illuminano. Queste robuste cuffie wireless sono dotate di limitazione di volume a 85 dB. Il pannello a LED nel padiglione auricolare consente ai bambini di illuminare il loro stile con luci colorate.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Dai viaggi lontani fino a un'intera settimana trascorsa davanti allo schermo, i bambini adoreranno queste cuffie sovrauricolari wireless. Offrono 20 ore di riproduzione con una sola ricarica: abbastanza per divertirsi per qualche giorno o più.
Progettate appositamente per proteggere le orecchie più giovani, queste cuffie vantano driver acustici da 32 mm che sono stati limitati a 85 dB. Puoi rilassarti, sapendo che i tuoi bambini si divertono con i loro brani, video e giochi in tutta sicurezza.
I soffici cuscinetti e la morbida fascia assicurano il massimo comfort ai bambini, sia che stiano ascoltando musica o guardando i loro YouTuber preferiti.
4.2
su 5
5
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Cata78
07/01/2021
Italia
Dipendente Philips
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Pro
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Contro
Sinceramente nessuo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Cuffia wireless
Data di utilizzo 2019-12-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Cuffia wireless
Data di utilizzo 2019-12-07
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Pro
pensado para los niños
Contro
un poco más de autonomía
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Data di utilizzo 2019-03-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Data di utilizzo 2019-03-08
usuario imaginario
06/09/2021
España
Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.
Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Data di utilizzo 2021-08-06
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Data di utilizzo 2021-08-06